एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर दीपिका और रणवीर की शादी की तस्वीरें चर्चा में हैं वहीं दूसरी तरफ दीपिका की फिल्म ओम शांति ओम का एक डायलॉग राजस्थान पुलिस इस्तेमाल कर रही है। 7 दिसंबर को राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान पुलिस ने दीपिका के डायलॉग “एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू” का इस्तेमाल एक अलग और खास अंदाज में अपने वोटर्स से मतदान करने की सिफरिश के रूप में किया है। इस ट्वीट के जरिए पुलिस ने यह भी बोला है कि ‘रमेश बाबू सिंदूर की कीमत जानें या ना जानें, लेकिन हमारे वोटर्स वोट की कीमत’ जरूर जानते हैं। राजस्थान पुलिस ने ट्वीट के जरिए दीपिका के डायलॉग का इस्तेमाल इस अंदाज में किया-

राजस्थान पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इस डायलॉग को सुनकर दीपिका के फैन्स आकर्षित हो जाएं और पिछली बार की तुलना में इस बार और अधिक वोट मिले। राजस्थान पुलिस के इस प्रयास को ऑनलाइन जगत में काफी सराहा और पसंद किया जा रहा है। इस ट्वीट को लोग कई बार रीट्वीट भी कर चुके हैं। इसके पहले भी राजस्थान पुलिस ने और भी कई फिल्मों के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वोटर्स से वोट करने की सिफारिश की थी।

The duo of #Deewar is back.

Vijay: आज मेरे पास बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस हैं, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास?

Ravi: मेरे पास #Vote देने की ताकत है जिस से मैं सरकार चुनुँगा।

रवि का साथ दें #7दिसंबर को अपना वोट देकर।#MeraVoteMeriSarkar @SrBachchan pic.twitter.com/DEwTPo4twq

— Rajasthan Police (@PoliceRajasthan) November 17, 2018