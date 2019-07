राजस्थान पुलिस ने बुधवार (17 जुलाई 2019) को गांजा बरामद करने के बाद अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह जानकारी जिस अंदाज में दी उसको पढ़ने के बाद यूजर्स ने जमकर मजे लिए। इस ट्वीट में गांजे की भारी खेप की तस्वीरें भी साझा की गई है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है।

राजस्थान पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा ‘किसी का गांजा खो गया है? अगर हां तो यह हमारे पास है! अगर आप इसे वापस पाना चाहते हैं तो हमसे जल्द से जल्द संपर्क किया जाए! वरना आप इसे हमेशा-हमेशा के लिए खो देंगे। लेकिन हम वादा करते हैं आपका रहना बिल्कुल फ्री होगा और खाना हमारे खर्चे पर होगा! इसलिए जल्दी कीजिए!’

इस ट्वीट पर यूजर ने जमकर मजे लिए। एक यूजर ने कहा कि ‘सर इसे आप ही रख लीजिए।’ एक यूजर ने कहा ‘आपके खर्चे पर नहीं बल्कि आम जनता के टैक्स के पैसों पर। खैर अच्छा काम किया।’ एक यूजर ने कहा ‘हां ये हमेशा के लिए खा जाएगा क्योंकि मालखाना में चूहें जो हैं।’ एक यूजर ने कहा ‘अरे कभी महिलाओं के झूठे केसेज़ को भी सही तरीके से जांच करलिया करो’

Not on ur expenses but on tax payers.. Anyway great work

It will be lost forever because of the rats in maalkhana?

— Harsh Gattani (@gattani_harsh) July 17, 2019