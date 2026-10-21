शादी-विवाह को यादगार बनाने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं, लेकिन राजस्थान से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच लिया है। निकाह के बाद दूल्हे ने अपनी दुल्हन की हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 5 लाख रुपये खर्च कर दिए। दुल्हे ने निकाह के बाद अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कराया और दुल्हन को हवाई सफर के जरिए ससुराल पहुंचाया। इस अनोखी विदाई का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। जानिए क्या है इस भव्य विदाई के पीछे की पूरी कहानी और दूल्हे का क्या कहना है।

मामला है राजस्थान के मेवात का जहां दो भाइयों ने निकाह के बाद अपनी दुल्हनों को हेलिकॉप्टर से उनकी ससुराल पहुंचाया। नजारा देखने के लिए गांव में भीड़ जुट गई। दुल्हन को अपने दूल्हे की तरफ से दिए गए इस अनोखे तोहफे की हर तरफ चर्चा हो रही है।

राजस्थान में दो लड़कों ने अपनी-अपनी दुल्हनों के हेलीकॉप्टर से ससुराल जाने के सपने को यादगार बना दिया। नजारा देखने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। दुल्हनों की ख्वाहिश थी कि निकाह के बाद वे हेलिकॉप्टर से अपने नए घर जाएं। फिर क्या था, दोनों भाइयों ने इस इच्छा को पूरा करने के लिए करीब 5 लाख रुपये खर्च कर दिए, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स में हो रही है।

कौन है ये दुल्हा जिन्होंने अपनी दुल्हन की करी ख्वाहिश पूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक किसान परिवार में जन्मे दो भाई रोहिल खान और साहिर खान, अलवर जिले के रहने वाले हैं जिनका निकाह गुजरे रविवार को हुआ है। दोनों भाईयों की शादी एक ही परिवार में ऐना और मौसीना से हुई है। ऐना और मौसीना भी आपस में बहनें हैं जिनकी इन दोनों भाइयों से शादी हुई है। दोनों बहनों की ख्वाहिश शादी के बाद अपनी ससुराल हेलीकॉप्टर से जाने की थी।

कैसी पहुंची हेलीकॉप्टर से ससुराल

शादी के बाद आमतौर पर दुल्हन कार या किसी दूसरे वाहन के जरिए अपनी ससुराल पहुंचती है लेकिन ऐना और मौसीना निकाह के बाद हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची। दोनों भाइयों ने अपनी दुल्हनों की इस ख्वाहिश को सुना और उसे पूरा करने का फैसला किया। देखते ही देखते शादी के जश्न में फिल्मी अंदाज़ में हेलीकॉप्टर की एंट्री हो गई। यह सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि दुल्हनों के लिए उनकी नई जिंदगी की शुरुआत को खास बनाने का एक अनोखा तरीका था।

5 लाख रुपये खर्च कर बुक किया हेलिकॉप्टर

रिपोर्ट्स के मुताबिक दुल्हनों को उनकी ससुराल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक करने का खर्च लगभग 5 लाख रुपये रहा। दोनों दूल्हों के चाचा शहाबुद्दीन खान के मुताबिक, हेलीकॉप्टर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिनान रेस्ट हाउस से किराये पर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की बुकिंग चार घंटे के लिए कराई गई थी। हेलीकॉप्टर दो घंटे लड़कियों के गांव में रुका तो दो घंटे उनकी ससुराल में रुका। परिवार की ओर से यह भी बताया गया कि हेलिकॉप्टर कंपनी ने संबंधित विभागों से जरूरी अनुमतियां ली थीं।

हेलिकॉप्टर देखने के लिए उमड़ पड़ा पूरा गांव

गांव में हेलीकॉप्टर का पहुंचना किसी बड़े आयोजन से कम नहीं था। जैसे ही हेलिकॉप्टर उतरा आसपास के लोग उसे देखने के लिए जमा होने लगे। कई लोग हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाने लगे। गांव में इस अनोखे नजारे ने ना सिर्फ शादी को यादगार बनाया बल्कि लोगों की खुशियों को भी चार चांद लगा दिए। जहां दूसरी दुल्हनों के लिए शादी का सबसे यादगार तोहफा महंगे गहने और दूसरे तोहफे होते हैं,वहीं इन दोनों दुल्हनों का यादगार तोहफा उनकी हेलीकॉप्टर से विदाई रही।

डिस्क्लेमर: यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर तैयार की गई है। घटना से जुड़ी जानकारी और खर्च का विवरण संबंधित रिपोर्ट्स में दिए गए बयानों पर आधारित है।