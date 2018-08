डिबेट: ‘मियां का बाड़ा’ हो गया ‘महेश नगर’, शहजाद पूनावाला ने कहा- बुराई क्या है

राजस्थान की सरकार ने बाड़मेर जिले के एक गांव का नाम बदल दिया है। इस गांव को पहले ‘मियां का बाड़ा’ कहा जाता था, अब इस गांव को ‘महेश नगर’ कहा जाएगा। चुनावी साल में वसुंधरा सरकार की इस पहल को धार्मिक तुष्टिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर टीवी डिबेट के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार अंग्रेजों के काल में रखे गये नाम को बदल रही थी तो समझ में आ रहा था, लेकिन ऐसे नामों को बदलना सरकार की मंशा को दर्शाता है। हालांकि कांग्रेस के बागी नेता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान सरकार के कदम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें आखिर बुराई क्या है।

अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के डिबेट में शिरकत करने आए शहजाद पूनावाला ने कहा, “देखिए शेक्सपीयर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हमलोग भारतीय परंपरा से ताल्लुक रखते हैं जहां नाम का अपना महत्व है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और कहीं ना कहीं हमारे पहचान को दर्शाते हैं…।” एंकर ने इससे पहले सवाल किया कि क्या एक गांव के नाम में मियां शब्द आता है, इसलिए इस नाम को बदल देना चाहिए, क्या सरकार ऐसा करके इस्लामोफोबिया को बढ़ावा नहीं दे रही है? इसके जवाब में शहजाद पूनावाला ने कहा, “मान लीजिए अगर मैं आपको अतहर की जगह कुछ और कहूंगा, आप गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे कि मेरा नाम अतहर है और मुझे इस पर गर्व है।”

