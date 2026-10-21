राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 22 माह के एक बच्चे का कथित तौर पर नरबलि देने के इरादे से अपहरण करने के आरोपी 34 साल के शख्स को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि आरोपी विवेक कुमार कुशवाह बिहार के रोहतास जिले के सासाराम क्षेत्र का निवासी है और उसने 18 अक्टूबर को नीमराना के होली टीबा क्षेत्र में घर के बाहर खेल रहे कृष्णा का अपहरण कर लिया था।

उन्होंने आगे बताया कि आरोपी बच्चे को लेकर करीब 50 घंटे तक अलग-अलग स्थानों पर सुनसान मंदिर तलाशता रहा और आखिरकार वह मथुरा जिले के कोसी कलां क्षेत्र के कावर गांव स्थित काली मंदिर पहुंचा, जहां स्थानीय साधु और पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बच्चे को बचा लिया गया।

बच्चे की रोने की आवाज सुनकर साधु को हुआ शक

पुलिस के अनुसार, मंदिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक साधु को शक हुआ और उसने पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को आरोपी ने बच्चे को अपना बेटा बताया लेकिन मोटरसाइकिल के नंबर की जांच में पता चला कि वह शाहपुरा से चोरी की गई थी। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद पूछताछ में आरोपी ने अपहरण की बात स्वीकार कर ली। नीमराना के थानाधिकारी सुरेन्द्र यादव ने बताया कि बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की आठ टीमें गठित की गई थीं।

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उन्होंने आगे बताया कि करीब 300 से 350 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की गतिविधियों और संभावित मार्ग का पता लगाया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी ने 15-16 अक्टूबर की रात अजमेर में एक मोटरसाइकिल चोरी की थी लेकिन पेट्रोल खत्म होने पर उसे शाहपुरा में छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसने 17-18 अक्टूबर की रात शाहपुरा से दूसरी मोटरसाइकिल चुराई और 18 अक्टूबर को नीमराना पहुंचा।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी वहां से वह बच्चे को शाहजहांपुर, बावल, रेवाड़ी और फरीदाबाद होते हुए मथुरा ले गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीतल का त्रिशूल, गेहूं की पुड़िया, चूड़ियां और धातु की दो अंगूठियां बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक, मंदिर में बच्चे को वेदी पर बैठाकर रखा गया था।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पत्नी से अलगाव, प्रेम में असफलता और दूसरी शादी नहीं हो पाने के कारण आरोपी अंधविश्वास में पड़ गया था। पुलिस के अनुसार, वह बच्चे की कथित तौर पर बलि देकर सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। राहुल प्रकाश ने बताया कि बच्चे को सकुशल बचाने में सतर्कता दिखाने वाले उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।

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