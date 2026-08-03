Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों डांस वीडियोज का जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर रोज हजारों लोग पॉपुलर गानों पर डांस करते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी उम्र के लोग इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग पारंपरिक लोकनृत्य पेश करते हैं, तो कुछ बॉलीवुड, मराठी, हिप-हॉप या फ्यूजन डांस के जरिए अपनी कला दिखाते हैं। कई डांस वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज पाकर वायरल हो जाते हैं और कलाकारों को बड़ी लोकप्रियता दिलाते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि नए डांस कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रखने का एक प्रभावी मंच बन गया है।

फिलहाल सोशल मीडिया पर ग्रुप डांस वीडियोज की खास क्रेज देखने को मिल रही है। दोस्त, स्कूल-कॉलेज के छात्र और अलग-अलग डांस अकैडमी के कलाकार पॉपुलर हिंदी, मराठी और दक्षिण भारतीय गानों पर एक साथ डांस करते नजर आते हैं। एक जैसी ड्रेस, एकदम परफेक्ट स्टेप्स, शानदार तालमेल और आकर्षक लोकेशन की वजह से ऐसे वीडियो दर्शकों का ध्यान खींचते हैं।

बारिश पहाडी और साड़ी थीम को मिली सराहना

कई ग्रुप डांस वीडियो थोड़ी ही देर में लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स पाकर वायरल हो जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा बल्कि डांस स्किल दिखाने और बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक प्रभावी प्लेटफॉर्म बन गया है।आजकल लड़कियों में डांस का क्रेज काफी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग गाने, रील्स और डांस चैलेंज की वजह से कई लड़कियां अपने डांस स्किल के वीडियो नियमित रूप से शेयर कर रही हैं।

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बॉलीवुड, मराठी, कथक, फोक, हिप-हॉप और फ्यूजन जैसी अलग-अलग स्टाइल में वो आकर्षक परफॉर्मेंस देती नजर आती हैं। कुछ लड़कियां घर की छत पर, तो कुछ सार्वजनिक जगहों पर या खूबसूरत नेचर वाली जगहों पर डांस वीडियो शूट करती हैं। ऐसे वीडियोज को लाखों व्यूज मिल रहे हैं और कई लड़कियों को सोशल मीडिया पर बड़ी लोकप्रियता मिल रही है। इस वजह से डांस अब सिर्फ शौक नहीं रहा, बल्कि अपनी पहचान बनाने और क्रिएटिविटी दिखाने का एक प्रभावी जरिया बन गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर पांच लड़कियों का एक खूबसूरत डांस वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है।

बारिश से हरे-भरे हुए नेचर वाली जगह पर साड़ी पहनकर ये लड़कियां ‘कोयल से तेरी बोली’ इस पॉपुलर गाने पर खूबसूरत डांस करती नजर आ रही हैं। बरसाती माहौल, पहाड़-घाटियों का बैकग्राउंड, एक जैसी ड्रेस और शानदार तालमेल वाले डांस स्टेप्स की वजह से ये वीडियो और भी शानदार लग रहा है। उनके जोशीले परफॉर्मेंस की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है और कई नेटिजन्स इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं।ये वीडियो इंस्टाग्राम के @creation_dance_studio अकाउंट से शेयर किया गया है।

इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। साथ ही कई यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “ताई ने तो कमाल ही कर दिया” दूसरे ने लिखा, “एक नंबर डांस किया लड़कियों” एक और यूजर ने लिखा, “एक नंबर डांस किया यार”… खैर आपको यह डांस वीडियो कैसी लगी।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…