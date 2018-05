सोशल मीडिया पर भारतीय रेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक रेलवे वेंडर ट्रेन चाय/काफी में मिलाने के लिए ट्रेन के टॉयलेट से पानी निकालता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो पिछले साल दिसंबर में रिकॉर्ड किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो सिकंदराबाद रेलवे स्‍टेशन पर चेन्‍नई सेंट्रल-हैदराबाद चारमीनार एक्‍सप्रेस में शूट किया गया था। इधर कुछ दिनों में यह वीडियो फिर से वायरल होने पर अब रेलवे ने एक्‍शन लिया है।

वीडियो में दिख रहा है कि एक वेंडर ट्रेन के टॉयलेट के चाय/कॉफी रखने वाले स्‍टीन कैन को लेकर निकलता है। जब एक यात्री उससे पूछता है तो वह साफ इनकार कर देता है कि उसने कुछ गलत किया है। पीटीआई को दक्षिण मध्‍य रेलवे ने बताया कि वेंडर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स इतनी सजा पर खुश नहीं हैं। लोग पूछ रहे हैं कि “उसका लाइसेंस कैंसिल क्‍यों नहीं किया गया?”

दक्षिण मध्‍य रेलवे के मुख्‍य जनसंपर्क अधिकारी एम उमाशंकर कुमार ने कहा कि वीडियो में दिख रहे दो लोग अवैध हॉकर्स हैं। हालांकि यह स्‍पष्‍टीकरण और सवाल खड़े करता है क्‍योंकि अवैध हॉकिंग के खिलाफ एक अभियान के तहत अवैध हॉकर्स को सिकंदराबाद रेलवे स्‍टेशन से हटा दिया गया था। कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ”जांच की गई और उसके आधार पर सिकंदाराबाद और काजीपेट के बीच सेक्‍शन के ट्रेन साइड वेंडिंग कॉन्‍ट्रैक्‍टर, पी शिवप्रसाद के खिलाफ सख्‍त से सख्‍त एक्‍शन लिया गया है जिसने वीडियो में दिख रहे वेंडर को लगाया था। लाइसेंसधारी पर आईआरसीटीसी के जरिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

लोगों की प्रतिक्रियाएं देखें:

why only fine? His licence should be cancelled with immediate effect and sent behind the bars…………… — Kishore Shelar (@contactkishor) May 3, 2018

So citizens’ health concern is just worth Rs. 1L according to Railways? Jail them all and make them drink the same toilet water they used for making tea/coffee on train. — Revenant (@belligerent__) May 3, 2018

From now I’ll never take tea on the train.. — Rahul Raj (@IamRahulRaJ1) May 3, 2018

ठेकेदार पर 1लाख का जुर्माना खानापूर्ति है,उक्त ठेकेदार की सभी गाड़ियों की सेवा समाप्त हो,क्रिमिनल केस दर्ज हो,जिम्मेदार IRCTC अधिकारियों पर कार्यवाही हो,भविष्य में खानपान सेवा स्थानीय महिलागट एवं सामाजिक संस्था को दिया जाय, रेल यात्री परिषद की रेल मंत्री से मांग — Subhash Harishchandra Gupta, Rail Yatri Parishad (@yatrisanghmumb1) May 3, 2018

वेंडर का लाइसेन्स जब्त करना चाहिए… — Brahma kumar Kishor Satam (@KishorSatam) May 3, 2018

only one lakh???? @RailMinIndia THis is nothing. Punishment shud be such they will think 100 times to do it again. — xyz_abc (@bhupen_kr) May 3, 2018

A few questions :

1. Why they haven’t cancelled the license of the vendor ?

2. Regarding the 1 lakh. Who will get that one lakh. The railways which acted only when the video got viral or the passengers who unknowingly took a sip of the tea ? — Ashish Singh (@Nalla_Aashish) May 3, 2018

Please do not just fine the vendor. Please terminate it’s licence with very immediate effect and make sure this licensee vendor will be black listed for ever. imposing fine is a soft punishment. licensee/ contractors are very influential people so their has be a big punishment. — Sunil kumar (@sunilkumardel) May 3, 2018

he should be jailed and any association of his company with Railways to be cancelled — Aravind (@aravindnsind) May 3, 2018

He shud have been sent behind bars. Imposing fine gives him more inspiration to earn faster by indulging in more adulteration and playing with lives — @$#win (@Ashwin_Red) May 3, 2018

सिर्फ जुर्माना,वैसे ठेकेदार का तो लाइसेंस खत्म करना चाहिए। — Rahul Anand (@muzanand) May 3, 2018

