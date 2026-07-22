भारतीय रेलवे के एसी कोच से चादरें गायब होने की चर्चा खूब होती है, इस बार भी यह खबर सामने आई थी कि चादरें चोरी होती हैं और उनका पैसा कर्मचारी को अपनी जेब से देना पड़ता है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो सामने आया है, उसने इस चादर से शानदार कुर्ता बनवाया है और पहनकर घूम रहा है। इस वीडियो ने यह तो बात ला ही दी है कि ट्रेन से चादरें चोरी होती हैं।

कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक कर्मचारी ने बताया था कि उनको 14 हजार सैलरी मिलती है और इसका बड़ा हिस्सा गुम बेडशीट के जुर्माने में निकल जाते है। हम काफी कोशिश करते हैं मगर लोग चोरी करना बंद नहीं करते हैं। ऐसे समय में शख्स का चादर से बने कुर्ता पहनकर घूमना लोग इसे सबूत के तौर पर ले रहे हैं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

रेेलवे की चादर से बना हुआ कुर्ता पहने दिखा शख्स

इस वीडियो को रंजीत सिंह नाामक यूजर ने शेयर किया है, कुर्ते को देखकर पहले यही लगता है कि यह सफेद रंग का सूती का कुर्ता है मगर पास से देखने से समझ में आ जाता है कि यह रेलवे वाली चादर से बना हुआ है। कुर्ते में वो नीली पट्टी साफ दिख रही है औऱ इसी वजह से सारा मामला सामने आ गया। शख्स सब्जी खरीद रहा था, वीडियो बनाने वाले ने इसका चेहरा नहीं लिया है हालांकि पोल खुल ही गई है। लोगों का कहना है कि ट्रेन के एसी कोच में मिलने वाली चादरें अच्छी औऱ मजबूत होती हैं यह कुर्ता तो अगले कई सालों तक चलेगा। एक ने कहा है कि आरटीआई के हवाले से कहा है कि पिछले कुछ सालों में 1 करोड़ 27 लाख की चादरें चुराई गईं हैं।

भारतीय रेलवे की सभी 69 डिवीजन से आरटीआई के तहत मिली ये जानकारी

69 में से 54 रेलवे डिवीजन की ओर से जवाब मिला। जवाब के विश्लेषण से पता चलता है कि कोरोना महामारी के बाद जब बेडरोल की सेवाएं फिर से शुरू हुई तो जनवरी 2022 से मई 2026 तक कम से कम 1.27 करोड़ बेडरोल चोरी कर लिए गए। सामने आए आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 से 2025 के बीच चोरी की घटनाओं में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। आप इसे चोरी या फिर लोगों का लालच भी कह सकते हैं।

104.51 करोड़ का नुकसान

आरटीआई के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि चोरी की वजह से बेडरोल के ठेकेदारों को चार साल में लगभग 104.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ठेकेदारों द्वारा काम पर रखे गए कोच अटेंडेंट्स का कहना है कि चोरी की वजह से हुए नुकसान की भरपाई उनकी सैलरी से की जाती है।

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कोरोना महामारी के बाद जब बेडरोल की सेवाएं फिर से शुरू हुई तो जनवरी 2022 से मई 2026 तक कम से कम 1.27 करोड़ बेडरोल चोरी कर लिए गए। और अधिक पढ़ें…



