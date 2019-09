केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) अपने एक बयान को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग उनपर मौज लेते हुए उनकी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने ये कह दिया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम (Law of gravity) की खोज आइंस्टीन (Einstein) ने की थी।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, ‘अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े आंकड़ों को देखने की आवश्यकता नहीं। अगर आइंस्टीन ने आंकड़ों और गणित की चिंता की होती तो वो कभी भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज नहीं कर पाते।’ पीयूष गोयल ने जैसे ही गुरुत्वाकर्षण नियम को आईंस्टाइन से जोड़ा सभी लोग चकित हो गए।

पीयूष गोयल का ये बयान सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। लोग उनसे पूछने लगे कि आप बस ये बता दीजिए कि आपकी सीए की डिग्री फर्जी तो नहीं है? कुछ लोग तो ये भी लिखने लगे कि बीजेपी का आईक्यू लेवल ही इस प्रकार है कि इनके नेता ऐसे गलत बयान अक्सर देते हैं।

बता दें कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज महान वैज्ञानिक न्यूटन ने की थी। वहीं आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण (E = mc2) की खोज की थी।

देखिए पीयूष गोयल के इस बयान पर लोग किस तरह से मजे ले रहे हैं-

Truth : Gravity was discovered by Newton #SorryNewton pic.twitter.com/ZoCcKeB8fC

Piyush Goyal : Don’t look at numbers. Math never helped Einstein discover Gravity.

Reporter : Sir how India would become 5 trillion Economy in such growth rate?

Life would be so boring without the slices of BJP’s ‘raw wisdom’ that we are served everyday. Looking forward to the next one. Embarrassing the country since 2014. #PiyushGoyal

And this is how we get #extra2ab ; one @narendramodi abd other @PiyushGoyal … #Einstein धन्य हैं दोनों pic.twitter.com/pkS4XNVe0e

You don’t need to be Newton to understand the gravity of your situation. #PiyushGoyal #Newton #Einstein pic.twitter.com/4ivJ3NLWMS

No sir, I am a CA too but not dumb like Piyush Goyal sir, we all CA know Thomas Alva Edison Discovered Gravity and Einstein was a Freedom fighter for RSS.

#YoPiyushHatesMaths After giving speech Piyush Goyal jee went to God for help. pic.twitter.com/liXR1Q45e4

I have a sneaking suspicion that @PiyushGoyal has a degree in entire science. #FixTheEconomy https://t.co/yTTPzcNDHW

अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी ट्रोल हो गई थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था पर बोलेते हुए ये कह दिया था कि ओला और उबर जैसी टैक्सी सर्विस कंपनियों के कारण ऑटो सेक्टर में मंदी है। अब लोग उनका नाम लेकर भी पीयूष गोयल को ट्रोल कर रहे हैं।

Why should Nirmala have all the fun? Piyush Goyal has just delivered a blockbuster dialogue

“Don’t get into calculations about the economy. Don’t get into maths. Maths never helped Einstein discover Gravity”

Millennials and Maths are the problem. Not Modi Govt. Understood? pic.twitter.com/JCoCIbdoxp

— Srivatsa (@srivatsayb) September 12, 2019