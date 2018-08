कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर आंख मारी है। इस बार उन्होंने संसद भवन में नहीं बल्कि राजस्थान में 11 अगस्त को हुई रैली में मंच पर खड़े-खड़े आंख मारी है। दरअसल, आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज करने के उद्देश्य से जयपुर में 11 अगस्त को कांग्रेस ने रैली आयोजित की थी। इस रैली में राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया था। जयपुर की इस रैली में मंच पर राहुल गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत भी मौजूद थे। पायलट और गहलोत के बीच मनमुटाव होने की खबरें किसी से छिपी नहीं है।

राहुल गांधी के लिए भी राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती इन दोनों नेताओं के मनमुटाव को लेकर ही है। इसे कम करने के लिए राहुल गांधी ने 11 अगस्त की रैली में एक छोटी सी कोशिश की। उन्होंने मंच पर गहलोत और पायलट को गले मिलवा दिया। इसके बाद ही राहुल गांधी ने आंख मारी। गहलोत और पायलट के गले मिलने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह इन दोनों नेताओं को गले मिलवाने के बाद राहुल गांधी ने आंख मारी। इस वीडियो में राहुल, पायलट और गहलोत हंसी-ठिठोली करते भी नजर आए।

#RahulGandhi winks again !!

This video from 11August rally at #Jaipur shows @RahulGandhi winking as he gets supposed rivals @ashokgehlot51 and @SachinPilot to hug each other LOP @RameshwarDudi gets clear view of wink

So was hug for cameras? @dna @RahulGandhi @INCIndia pic.twitter.com/kri9FrFC83

— Sangeeta Pranvendra (@sangpran) August 13, 2018