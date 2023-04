चाबी ले रहे हो तो ले लो, 7 लोक कल्यान मार्ग की चाबी देनी पड़ेगी- इमरान प्रतापगढ़ी ने किया ट्वीट, आ रहे ऐसे रिएक्शन

इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि 12 तुगलक लेन की चाबी ले रहे हो तो ले लो, आने वाले 2024 में 7 लोक कल्यान मार्ग की चाबी देनी पड़ेगी।

सरकार आवास खाली करते राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

