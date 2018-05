कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ समय से लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अब एक बार फिर राहुल गांधी को पीएम मोदी की आलोचना करने का मौका मिला गया है। दरअसल वित्त मंत्री बीमार होने के कारण मंत्रालय नहीं आ रहे हैं और अब वित्त सचिव हंसमुख अधिया भी छुट्टियों पर चले गए हैं। इस पर राहुल गांधी ने वित्त मंत्रालय को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गया है। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि जैसा कि स्पष्ट है, वित्त सचिव अपने गुरु के साथ आत्मिक शांति पाने के लिए छुट्टियों पर गए हुए हैं, मैंने फैसला किया है कि वित्त मंत्रालय को तब तक बंद रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहले की तरह सभी पॉलिसी मेकिंग फैसले लेगा……प्राइम मिनिस्टर। मजे की बात है कि इस ट्वीट के अंत में राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर लिख दिया है, जो कि कटुउपहास (sarcastic)) सा प्रतीत हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ न्यूज सेंट्रल में लिखा एक लेख भी जोड़ा है, जिसमें अरुण जेटली और वित्त सचिव हंसमुख अधिया के एक साथ छुट्टी पर चले जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। लेख में बताया गया है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जहां हाल ही में किडनी की समस्या के चलते छुट्टी पर हैं और फिलहाल एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं वित्त सचिव हंसमुख अधिया अपने गुरु के साथ आत्मिक शांति के लिए ध्यान करने मैसूर गए हुए हैं। वित्त मंत्री और वित्त सचिव का गैरमौजूदगी में व्यय सचिव एएन झा मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, दोनों शीर्ष लोगों के अनुपस्थित रहने के कारण मंत्रालय के कई जरुरी काम प्रभावित हो रहे हैं और वित्त मंत्रालय नेतृत्व विहीन दिखाई दे रहा है।

Dear FM,

As you are indisposed and Finance Secretary is on vacation with his Guru on a quest for inner peace, I have decided to shut the Finance Ministry till further notice.

The PMO will take all financial policy decisions as before.

Prime Ministerhttps://t.co/EqHxbkQSXT

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 8, 2018