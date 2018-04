नरेंद्र मोदी की बातों पर लोट-पोट हो गए सलमान खान- पीएम को ट्रोल करने के लिए राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो

इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला है तब से वो अपने विरोधियों पर ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण का अंदाज, विरोधियों पर निशाना साधने का अंदाज और उनके तंज अब पहले से ना सिर्फ ज्यादा तीखे हो गए हैं बल्कि विरोधियों को भी ज्यादा चुभने लगे हैं। आज कल राहुल गांधी के निशाने पर ज्यादातर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। राहुल कभी उनपर चौकीदार कहकर तंज करते हैं तो कभी अच्छे दिन कह कर कटाक्ष करते हैं। बिल्कुल ही बदले हुए अंदाज में राहुल गांधी सोशाल साइट ट्विटर से भी अपने विरोधियों को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है।

अभिनेता सलमान खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो सोशल साइट पर काफी पसंद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसी वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की कुछ बातों पर सलमान खान खिलखिला कर हंस रहे हैं। प्रधानमंत्री पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की बात कर रहे हैं और अभिनेता सलमान खान हस रहे हैं। (वीडियो आप कहानी के अंत में देख सकते हैं)

दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कुछ ही दिन पहले राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ने यह वीडियो शेयर किया और कहा कि मध्यम और गरीब वर्ग तेल के बढ़ते दामों से परेशान है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले जब पीएनबी बैंक से 11,500 करोड़ के घोटाले की खबर उजागर हुई थी उस वक्त भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम पर तंज कसा था कि जब हीरा कारोबारी नीरव मोदी देश का पैसा लेकर भाग रहे थे उस वक्त दे’श के चौकीदार’ कहां थे ? उसके बाद सीबीएसई परीक्षा पत्र लीक मामले पर भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा तंज कसा था और कहा था कि ‘डेटा लीक, आधार लीक, SSC लीक, इलेक्शन डेट लीक, सीबीएसई पेपर्स लीक, हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है’

The poor & the middle class bear the brunt of rising fuel prices. In this video, our PM is quite obviously talking about some other country. #PeTrolled pic.twitter.com/J6PHC7UsJZ

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 4, 2018