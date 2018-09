देश में जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। रफाल विवाद के बाद भाषाई मर्यादा भी टूटती दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (24 सितंबर) को पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर लिखा कि यह भारत के चोरों के सरदार’ का सच है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘कमांडर इन थीप’ कह डाला। हालांकि, राहुल गांधी के इस बयान के बाद विरोधी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, “मोदी सरकार के चार साल में भारतीय सेना को आधुनिक तकनीक वाले हथियार मिले, भारत विश्व की छठवीं अर्थव्यवस्था बना, शक्तिशाली देशों में चौथे नंबर पर अब भारत है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में अब होने लगा, करोडो को मुफ्त में घर मिला, करोड़ों को मुफ्त में शौचालय मिला। करोड़ों भारतीयों को गैस चूल्हा संग सिलेंडर मिला। करोड़ों भारतीयों का प्रथम बार बीमा सहित बैंक में खाता खुला। कराड़ों भारतीयों को इलाज के लिये पांच लाख रुपया मिला। घर में बिजली पहुंची। नेट का पैक सस्ता हो गया। सब्जी आटा दाल चावल सस्ता हो गया।अब कम ब्याज पर रोजगार के लिये लोन मिलता है। भष्ट्राचार रिश्वतखोरी कम हुई। इतना ही नही और भी बहुत कुछ हुआ है इन चार सालों में भारत के अंदर। पर पीना तो आपको पेट्रोल ही है, पीते रहो स्वस्थ रहो।

The sad truth about India’s Commander in Thief. pic.twitter.com/USrxqlJTWe

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 24, 2018