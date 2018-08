दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में साझी विरासत बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आयोजन को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। उनके संबोधन के दौरान किसी वजह से कनेक्शन कट जाने से माइक बंद हो गया। माइक बंद होने पर राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अमित शाह जी ने माइक ऑफ कर दिया।

राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, “देश के दो अलग विजन हैं। देश के बारे में सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका- जो भाजपा अध्यक्ष ने अपने भाषण में बोला कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। और दूसरा जो आपने बोला कि हम तो दरिया हैं, जिधर चल पड़ते हैं उधर रास्ता हो जाता है। हम देश को गंगा जैसे या नदी जैसे देखते हैं और अमित शाह जी देश को चिड़िया की तरह देखते हैं। 70-80 साल पहले अंग्रेज भी देश को सोने की चिड़िया की तरह देखते थे।अमित शाह जी भी देश को सोने की चिड़िया की तरह देखते हैं तो वो इसके लिये पिंजरा बनाने में लगे हैं और हम उन्हें ये पिंजरा बनाने से रोकेंगे। ” राहुल गांधी अभी भाषण दे ही रहे थे कि अचानक तेजी से गड़गड़ाहट के साथ माइक का कनेक्शन कर गया। इस दौरान राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अमित शाह जी ने माइक ऑफ करवा दिया।

#WATCH: Congress President Rahul Gandhi says ‘Amit Shah ji ne mic off kar diya’ after his microphone went off during his speech at ‘Sanjhi Virasat Bachao Sammelan’ in Delhi. pic.twitter.com/WZI5mjX3OD

— ANI (@ANI) August 16, 2018