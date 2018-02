नेहरू पर राजनाथ सिंह का वीडियो पोस्ट कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

राहुल गांधी का एक नया ट्वीट सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। उन्होंने 10 फरवरी को यह ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिया गया बयान साझा किया है। उन्होंने वीडियो शेयर कर ट्वीट में लिखा, “सच बताने के लिए आपका शुक्रिया राजनाथ सिंह जी, सत्यमेव जयते।” राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। उनके इस ट्वीट के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कोई बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करने लगा तो किसी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कई बीजेपी और कांग्रेस समर्थक भी आपस में भिड़ गए। इसके साथ ही कुछ फनी कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं।

ट्विटर हैंडल ऑफिस ऑफ AB (@OfficeofAB1) ने लिखा, “”देशभक्ति पार्टी” भाजपा यही चाहती है कि लोग भारत-पाकिस्तान ,हिन्दू-मुस्लिम, ताजमहल-राममंदिर आदि में उलझे रहे और #RafaleScam , रोजगार, जस्टिस लोया,अच्छे दिन आदि के बारे में भूल जाएं।”‏ बीजेपी की केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इस ट्विटर अकाउंट ने और भी कई ट्वीट्स किए। वहीं इसके जवाब में कुछ लोगों ने कांग्रेस और राहुल गांधी की भी आलोचना की। इसी के साथ ही कई मजेदार प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। लोगों ने कई स्पूफ फोटोज, वीडियोज और GIFs शेयर की। आप भी देखिए ट्वीटर पर कैसे-कैसे रिएक्शन्स देखने को मिल रहे हैं।

Thank you Rajnath Singh Ji for speaking the truth to power. Satyamev Jayate. pic.twitter.com/iwat7rrHfH

Yes Rajnath deserve thanks, another day Sushma Swaraj had spoken in UN.

It will be good for all of us if someone can also teach the truth to the Shakha students besides our PM, who are ignorant of the Nehru’s contribution to the Nation.https://t.co/OQBfgDCWxJ

— Md Obaidullah (@mdbaid) February 10, 2018