कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे का एक वीडियो शेयर करते हुए जोरदार तंज किया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि पीएम मोदी असली सवाल नहीं लेते, नहीं तो हम सबको शर्मिंदा होना पड़ जाता। कांग्रेस अध्यक्ष ने सिंगापुर की नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनटीयू) के अध्यक्ष सुबरा सुरेश के साथ हुई पीएम मोदी की बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए यह बात कही है।

उन्होंने कहा, ‘देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो स्वैच्छिक प्रश्न लेते हैं और जिनका जवाब ट्रांसलेटर खुद पहले से ही तैयार करके रखता है। अच्छी बात है कि पीएम असली सवाल नहीं लेते, नहीं तो यह हम सबके लिए असली शर्मिंदगी की बात होती।’ आपको बता दें कि इस वीडियो में पीएम मोदी एनटीयू के अध्यक्ष के एक सवाल के जवाब में एशिया की शक्ति के बारे में बात करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा जैसे ही बोलना बंद किया जाता है, ट्रांसलेटर उनके जवाब को इंग्लिश में सबके सामने रखना शुरू कर देती है। ट्रांसलेटर द्वारा कुछ इस तरह से जवाब दिया जाता है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे इस जवाब की तैयारी पहले से ही की जा चुकी होगी।

The first Indian PM who takes "spontaneous" questions that the translator has pre-scripted answers to!

Good that he doesn't take real questions. Would have been a real embarrassment to us all if he did. pic.twitter.com/8Iyfgiaseh

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2018