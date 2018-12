सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मीडिया को बाइट देने से पहले अपने साथियों से सलाह लेते दिख रहे हैं। मीडिया से बात करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। राहुल गांधी मीडिया से कुछ कहते, उससे पहले उन्होंने आजाद और ज्योतिरादित्य से बात की। दोनों ने उनसे कुछ कहा। इस वीडियो के वायरल होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर ताना मारा है। ईरानी ने ट्वीट किया, “आजकल सपना दिखाने के लिए भी ट्यूशन लेनी पड़ती है ???” उनके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी प्रीति गांधी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा, “यह आदमी खुद से बयान भी नहीं दे सकते। आप देख सकते हैं कि वे अपने सहयोगियों से सलाह ले रहे हैं। और इनका सपना प्रधानमंत्री बनने का है।”

This man can’t even give a statement on his own… See him getting actually tutored by his subordinates!! And he daydreams of becoming the Prime Minister!! pic.twitter.com/pakpy63RH2

— Priti Gandhi (@MrsGandhi) December 18, 2018