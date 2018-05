राहुल गांधी बोले पीएम बन सकता हूं तो कांग्रेस से बागी हुए नेता ने पूछा- सत्ता जहर नहीं रही क्या?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार खुलकर यह बात स्वीकार की है कि अगर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है, तो वह प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने यह बात बेंगलुरु के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कही। लेकिन राहुल गांधी की इसी बात से उनकी वह बात भी याद की जाने लगी जब उन्होंने सत्ता को जहर करार दिया था। कांग्रेस के ही एक बागी नेता और राहुल गांधी के रिश्तेदार शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष की पीएम पद के लिए स्वीकार्यता को लेकर सवाल तंज कस दिया। शहजाद पूना वाला ने ट्वीट में लिखा- ”2013 में राहुल गांधी के लिए सत्ता जहर थी, 2018 में राहुल के लिए सत्ता आवश्यक हो गई। क्या प्रधानमंत्री पद एक परिवार के लिए आरक्षित है? मनीष तिवारी ने मुझे सही बताया था ”यह परिवार के द्वारा चलने वाला स्वामित्व है” इसलिए न तो पार्टी और न ही सहयोगी दलों ने सलाह-मश्विरा किया! राहुल ने प्रदर्शन नहीं किया है, क्यों उन्हें पीएम पद की पसंद होना चाहिए?”

In 2013 Power was poison for Rahul Gandhi In 2018 Power is necessary for Rahul

Is PM’s post reserved only for 1 family?

Manish Tewari rightly told me “it’s a family run proprietorship” hence neither party nor allies consulted! Rahul hasn’t performed why should he be a PM choice? pic.twitter.com/XhMNl7htmu

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) May 8, 2018