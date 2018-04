राहुल गांधी बोले- कर्नाटक चुनाव के बाद 10-15 दिन की छुट्टी ले कैलाश जाऊंगा, लोगों ने लिए मजे

राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं। आज दिल्ली में हुई जन आक्रोश रैली के दौरान राहुल गांधी ने इसका खुलासा किया। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी का यह बयान ट्वीट किया तो लोगों ने राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरु कर दिया। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि 2-3 दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज 8000 फुट नीचे की ओर गिरा। मैंने सोचा चलो गाड़ी गई! मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है! मुझे कर्नाटक चुनाव के बाद 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए होगी ताकि, मैं वहां जा सकूं। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान को जैसे ही ट्वीट किया गया तो लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरु कर दी।

एक यूजर ने लिखा कि क्या इटली में भी कैलाश मानसरोवर नाम की जगह है? वहीं एक यूजर ने राहुल गांधी के रैली में कैलाश मानसरोवर जाने की बात पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश सब समझ रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने आज दिल्ली में जन आक्रोश रैली कर 2019 के लोकसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। इस रैली के दौरान सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस रैली के दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने राफेल डील, नीरव मोदी जैसे तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही गांधी ने सुप्रीम कोर्ट विवाद और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार की आलोचना की।

Good to shouting for nothing but only nonsense that and then the pilgrimage, what a good thing as change of heart

— Gopi Ballabh Gupta (@BallabhGopi) April 29, 2018