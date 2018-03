कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तीन दिवसीय सिंगापुर और मलेशिया दौरे की शुरुआत हो गई है। वह बुधवार को सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत एक छोटे से बच्चे ने किया। कांग्रेस ने ट्विटर पर राहुल गांधी की फोटो पकड़े हुए एक बच्चे की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष का छोटा फैन सिंगापुर एयरपोर्ट पर उत्सुकता से उनके स्वागत करने का इंतजार कर रहा है।’ इसके अलावा कांग्रेस ने राहुल गांधी की उस छोटे बच्चे के साथ भी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, ”कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का सिंगापुर दौरा एयरपोर्ट पर उनके छोटे फैन से मुलाकात करने के साथ शुरू हुआ।” कांग्रेस अध्यक्ष की इसी तस्वीर को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स का एक धड़ा उन्हें ट्रोल कर रहा है। इन तस्वीरों पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया, ”बस अकेला ही इंतजार कर रहा है और कोई नहीं आया।” वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, ”मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि यह बच्चा राहुल गांधी से ज्यादा बुद्धिमान होगा।”

An enthusiastic young admirer of Congress President Rahul Gandhi waits to welcome him in Singapore! #RGInSingapore pic.twitter.com/IFGuTuDa9Q — Congress (@INCIndia) March 7, 2018

Congress President Rahul Gandhi's visit to Singapore begins with a meeting with a young admirer at the airport! #RGInSingapore pic.twitter.com/Fhgo0vvhjI — Congress (@INCIndia) March 7, 2018

बस अकेला ही इंतजार कर रहा है और कोई नहीं आया — Mithilesh Pandey (@onlymithilesh) March 7, 2018

I can guarantee that admirer will be more sensible than Rahul Gandhi — Shanky (@PatriotShashank) March 7, 2018

भारत को अबाद करने के बाद, राहुल चले विदेशों को अबाद करने…. — Aman Kumar (@Aman3275) March 7, 2018

New Symbol of Congress… Only 4 States left… New Symbol of Congress… Only 4 States left… pic.twitter.com/2bsdjUmlLA — जब्बल्पुरिया (@Smmaskey1) March 7, 2018

Ahh! These kids now days! Always updated about new cartoons. #RGInSingapore — Rao Sahab (@dpk3232) March 7, 2018

एक अन्य यूजर ने लिखा, ”भारत को अबाद करने के बाद, राहुल चले विदेशों को अबाद करने।” एक यूजर ने लिखा कि वह बच्चा पेड फैन है। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि वह बच्चा हो सकता है कि राहुल गांधी का पहला फैन हो। एक व्यक्ति ने लिखा, ”बीजेपी वाले रात तक राहुल गांधी के कोट का रेट बता देंगे। अभी आईटी वाले गूगल पर जांच कर रहे होंगे।” एक यूजर ने लिखा, ”राहुल अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। देश में तो कांग्रेस का काम पूरा करने के बाद अब विदेश की और रुख किया है इन्होंने।” एक ने लिखा, ”राहुल गांधी चमत्कारी नेता हैं, तीन राज्यों में कांग्रेस को जीरो कर दिया।”

Surprising Nani in Singapore too? But no election result round the corner, why the escape then? #RGInSingapore — Ramakrishna Udupa (@itsme005) March 7, 2018

A Paid admirer. — Ashish Mishra (@kartavyaam) March 7, 2018

Wow!! Five admirers- that’s quite a lot. — Alok Bahl (@alok_bahl) March 7, 2018

He must be the first fan of you… Hahaha! — Rajesh Kumar (@c9ad72b448af487) March 7, 2018

बता दें कि राहुल गांधी 10 मार्च तक सिंगापुर और मलेशिया के दौरे पर रहेंगे। वह 9 मार्च को सनटेक कन्वेंशन सेंटर सिंगापुर में आईआईएम एलुमिनाई के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे। वह 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहेंगे, उसके बाद मलेशिया जाएंगे। हाल ही में राहुल गांधी इटली अपनी 93 वर्षीय नानी से मिलने गए थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App