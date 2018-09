कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैलास यात्रा पर एक दिन में लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया। उस दौरान उन्होंने अपनी तकरीबन साढ़े चार हजार कैलरी बर्न कर लीं। शुक्रवार (सात सितंबर) को कांग्रेस ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। पार्टी ने इसके साथ ही राहुल की एक तस्वीर और उनके फिटनेस ट्रैकर से जुड़ी जानकारी का स्क्रीनशॉट भी साझा किया।

सुबह कांग्रेस ने अपने हैंडल से ट्वीट किया, “नफरत करने वालों को पीछे छोड़ कांग्रेस अध्यक्ष ने कैलास यात्रा पर यूं कदम बढ़ाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?” ट्वीट के साथ दो तस्वीरें अपलोड की गई थीं। पहली में राहुल काले रंग की जैकेट और टोपी में खड़े थे। उनके पीछे बैकग्राउंड में एक विशाल पर्वत नजर आ रहा था, जबकि दूसरी तस्वीर में उनके फिटनेस ट्रैकर से जुड़ी जानकारी थी।

फिटनेस ट्रैकर के स्क्रीनशॉट के मुताबिक, उसमें दिया गया ब्यौरा शुक्रवार का था। यात्रा के दौरान राहुल कुल 46,433 कदम पैदल चले। उन्होंने कुल 34.31 किलोमीटर की यात्रा तय की, जिसमें उनकी 4,466 कैलरी खर्च हो गईं। यह पूरा सफर तय करने में उन्हें 463 मिनट लगे।

उधर, राहुल के टि्वटर हैंडल से भी यात्रा के दौरान के कुछ वीडियो और फोटो साझा किए गए। एक क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “शिव ही ब्रम्हांड हैं।”

आपको बता दें कि राहुल के टि्वटर हैंडल से इससे पहले भी कैलास यात्रा के दौरान की कुछ और तस्वीरें भी साझा की गई थीं। पर सोशल मीडिया पर उन्हें फर्जी बताया दिया गया था। ऐसे में कांग्रेस ने ताजा फोटो और फिटनेस ट्रैकर का ब्यौरा जारी कर कांग्रेस अध्यक्ष के वहां होने का प्रमाण दिया।

राहुल इसके अलावा शुक्रवार को वहां पर कुछ तीर्थयात्रियों से भी मिले। लोगों ने उनके साथ सेल्फियां और तस्वीरें खिंचाईं। घटना के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें राहुल कुछ लोगों के साथ खड़े थे। वह उस दौरान उन लोगों से बातचीत कर रहे थे। देखें पूरी क्लिप-

