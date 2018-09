कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कैलास मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर हैं। वहां से उन्‍होंने कुछ तस्‍वीरें और वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्‍ट किए हैं। इसके अलावा अन्‍य स्‍त्रोतों से भी कुछ तस्‍वीरें सामने आई हैं। शुक्रवार (7 सितंबर) को राहुल ने कैलाश का एक पैनारॉमिक वीडियो साझा किया। राहुल ने वीडियो के कैप्‍शन में लिखा है, ‘शिव ब्रह्मांड हैं।’ गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया, “मानसरोवर झील का पानी बहुत ही निर्मल, स्थिर और शांत है। वह सब कुछ देता है और कुछ भी नहीं लेता। कोई भी उसे पी सकता है। उसमें कोई नफरत नहीं होती। इसलिए हम भारत में इस पावन जल की पूजा करते हैं।”

गांधी ने कहा, “एक व्यक्ति कैलाश तब जाता है, जब उसे वहां से बुलावा आता है। यह अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं और इस सुंदर सफर में जो मैं देख पा रहा हूं, उसे आपके साथ साझा कर रहा हूं।” गांधी 31 अगस्त को इस तीर्थस्थल के लिए रवाना हुए थे। कैलास यात्रा की तस्‍वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल करने वाले एक्टिव हो गए हैं। कई लोग तो इन तस्‍वीरों की सत्‍यता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं।

कुछ तस्‍वीरों में राहुल गांधी के हाथ में एक छड़ी दिख रही है, जिसपर कई लोगों ने पूछा है कि एक युवा को छड़ी की क्‍या आवश्‍यकता है। एक यूजर ने लिखा, ”50 की उम्र में एक छड़ी के सहारे चलते हैं और युवा नेता हैं। दाढ़ी सफेद हो गई पर अब तक युवा हैं।” पूजा ने कहा, ”वोटों के लिए कैलास मानसरोवर यात्रा भी कर रहे हैं राहुल गांधी, भला इससे अच्‍छे दिन क्‍या आएंगे।”

Uses a stick to walk at 50 years of age and yuva neta hain lol. Coming of age kartey kartey budhaapa aa gaya hai. Daari safed ho gayi hai par coming of age..

