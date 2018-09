राहुल गांधी की कैलास यात्रा पर उठ रहे सवाल, बीजेपी सांसद बोले- सही सलामत वापस नहीं आएंगे

भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी राहुल गांधी के खिलाफ दिए अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर सुब्रमण्यन स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। वहां से राहुल गांधी कैलास मानसरोवर और उसके आस-पास फैली प्राकृतिक खूबसूरती की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। अब उन तस्वीरों को लेकर भी राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल लोग राहुल गांधी पर इंटरनेट से तस्वीरें डाउनलोड कर शेयर करने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के महिला मोर्चा की नेशनल सोशल मीडिया इंचार्ज प्रीति गांधी ने भी एक ट्वीट कर राहुल गांधी को ट्रोल किया।

प्रीति गांधी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा कि क्या आप इंटरनेट से तस्वीरें डाउनलोड कर ट्वीट कर रहे हैं? क्या आप सच में मानसरोवर में हैं या फिर कहीं और? प्रीति गांधी के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि “राक्षस तल वो सरोवर है, जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। यदि बुद्धू ने गलती से इसका पानी पी लिया तो वह स्वस्थ वापस नहीं आएगा।” भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भी एक कैलास मानसरोवर यात्रा पर गए राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है। गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी की कैलास मानसरोवर यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर कर लिखा है कि “ये तो फोटोशॉप है….छड़ी की परछाईं गायब है।”

. @RahulGandhi Are you downloading pics from the internet and tweeting? Are you really at Mansarovar or some place else? pic.twitter.com/mkQuCJiXA2 — Priti Gandhi (@MrsGandhi) September 5, 2018

Raksas Tal is the sarovar where Ravana meditated for Shiva’s boon. If by mistake Buddhu drinks its water he will not come back healthy — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 7, 2018

बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में राक्षस तल की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और इसकी खूबसूरती की काफी प्रशंसा की थी। इसी तरह अपने एक अन्य ट्वीट में राहुल गांधी ने मानसरोवर झील की भी तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मानसरोवर झील का पानी बेहद शांत, सौम्य और साफ है। ये सभी को देती है और कुछ नहीं लेती। कोई भी यहां का पानी पी सकता है, यहां कोई नफरत नहीं है। यही वजह है कि हम भारत में इस पानी की पूजा करते हैं।

The waters of lake Mansarovar are so gentle, tranquil and calm. They give everything and lose nothing. Anyone can drink from them. There is no hatred here. This is why we worship these waters in India.#KailashYatra pic.twitter.com/x6sDEY5mjX — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 5, 2018

