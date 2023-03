मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा, कांग्रेस बोली- इस साहस से घबराया हुआ तानाशाह

मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फोटो- पीटीआई)

