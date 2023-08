राहुल गांधी को फ्लाइंग किस और गले पड़ने की पुरानी बीमारी- केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, लोगों ने लिए मजे

स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जाते-जाते एक अभद्र लक्षण के दर्शन दिए। यह सिर्फ एक महिला द्वेषी आदमी ही कर सकता है।

केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स-ट्विटर/@kpmaurya1)

पढ़ें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram