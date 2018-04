रघुराम राजन को RBI का चेयरमैन बता गए राहुल गांधी, बीजेपी नेता ने शेयर किया वीडियो

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने भाषण के दौरान बड़ी गलती कर बैठे हैं। इस बार राहुल गांधी ने रघुराम राजन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का चेयरमैन बता डाला। जबकि रघुराम राजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी एक और बड़ी गलती कर गए। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष ‘डीमोनेटाइजेशन’ (नोटबंदी) को ‘डीमोलेटाइजेशन’ बोल गए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने ट्विटर अकाउंट से राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने स्पीच के दौरान दो गलतियां करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जरिए अमित मालवीय ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की वजह से कई बार कांग्रेस को शर्मिन्दा होना पड़ा है।

हालांकि यह वीडियो कब का है यह अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन देखने से ही यह वीडियो पुराना लग रहा है। इधर इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद अमित मालवीय खुद भी ट्रोल होने लगे हैं। यूजर्स ने लिखा कि ‘आपने यह वीडियो कहीं और से लेकर यहां लगाया है। आखिर आप बीजेपी के सोशल मीडिया विंग के हेड हैं तो आप पैसे किस बात के लेते हैं’। एक यूजर ने लिखा कि आपने यह वीडियो चोरी किया है। वीडियो में दिख रहा ‘goonereol’ क्या है?

Rahul Gandhi’s bloopers continue – Raghuram Rajan was the Governor of RBI not the Chairman, it is demonetisation not “demolatisation” and he wasn’t removed but his full term got over! Lies and incoherence – this man is such an embarrassment for the Congress party… pic.twitter.com/cXB1lVL1sM

— Amit Malviya (@malviyamit) April 12, 2018