कांग्रेस लगातार ही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल डील को लेकर हमला बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील के मुद्दे पर संसद में केंद्र सरकार पर हमला तो बोला ही, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी वह इस मामले पर लगातार ही केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। अब एक अन्य ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने राफेल डील के मुद्दे पर पीएम मोदी पर तंज कसा है। इस ट्वीट में उन्होंने चुटीले अंदाज में ट्रोल्स को सॉरी कहा है फिर पीएम मोदी को राफेल डील पर घेरा है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘डियर ट्रोल्स, मैं अपने पुराने उस ट्वीट के लिए माफी मांगता हूं, जिसमें मैंने कहा था कि मिस्टर 56 के दोस्त के ज्वाइंट वेंचर को ‘ऑफ सेट’ कॉन्ट्रैक्ट का 4 बिलियन यूएस डॉलर मिला है। मैं ‘लाइफ साइकल कॉन्ट्रैक्ट’ का 16 बिलियन यूएस डॉलर उसमें जोड़ना भूल गया था। असली फायदा/मुनाफा 20 बिलियन यूएस डॉलर (130000 करोड़) का हुआ है। #130000CroreRafaleScam’

20 BILLION US$, is the actual benefit.

I forgot to add the 16 Billion US$ RAFALE “lifecycle” contract

I apologise for my earlier tweet in which I stated Mr 56’s friend’s JV, received 4 Billion US$’s of “off set” contracts.

इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए एक खबर शेयर की थी और कहा था, ‘मिस्टर 56 को जो पसंद आता है, उसे सूट पहनना चाहिए, 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज होना चाहिए, 10 दिन पुरानी कंपनी उसके पास होना चाहिए, अपनी जिंदगी में जो एक भी एयरक्राफ्ट न बनाया हो, ऐसा होना चाहिए। अगर आप ये सारी शर्तें पूरी करते हैं तो आपको 4 बिलियन यूएस डॉलर ‘ऑफ सेट’ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर मिलेंगे।’

Mr 56 does someone after all.

1. Must wear a suit

2. Must have 45,000CR debt

3. Must have a TEN day old company.

4. Must never have made an aircraft in his life.

Rewards of up to $4 billion in “off set” contracts if you fulfil said criteria. https://t.co/243CSV1cep

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2018