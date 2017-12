राहुल गांधी ने बीजेपी से मांगी माफी, लिखा- मैं नरेंद्रभाई की तरह नहीं हूं

महंगाई के गलत आंकड़ों वाले ट्वीट को लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी से माफी मांग ली है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ही बीजेपी से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने खुद को पीएम मोदी से अलग बताते हुए इंसान कहा है, साथ ही गलतियां बताने के लिए बीजेपी को धन्यवाद भी कहा है। उन्होंने लिखा, ‘मेरे सभी बीजेपी के दोस्तों, मैं नरेंद्रभाई की तरह नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। हमसे गलती होती है, छोटी-छोटी गलतियां करते हैं और यही हमारी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। मेरी मिस्टेक बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी रैलियों में आते रहिए, अच्छा करने में मेरी मदद करते रहिए। सभी को मेरा प्यार।’ राहुल गांधी के ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए उनको सच्चा नेता बताया है तो किसी ने उनके गलत ट्वीट पर सवाल खड़ा करते हुए उनकी बाकी मिस्टेक्स बताई हैं।

For all my BJP friends: unlike Narendrabhai, I am human. We do make the odd mistake and that’s what makes life interesting. Thanks for pointing it out and please do keep it coming, it really helps me improve. Love you all.

Look at the following diagram and guess the name of the machine and its founder (5 marks)

(gold)

Quote this tweet and answer

— Office of Sarcasm (@whsitleblower) December 6, 2017