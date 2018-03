रोडीज वाले रघुराम से टि्वटर पर भिड़ी बीजेपी, कहा- कैमरे पर दिखाते हैं धौंस, पीछे डरपोक

एमटीवी के रियलिटी शो रोडीज में जज रह चुके सिलेब्रेटी रघुराम सियासी जगत में भी चर्चा में रहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी और रघुराम के बीच सोशल मीडिया पर जोरदार बहस हुई है। बीजेपी ने रघुराम को डरपोक और गुस्सैल कहा है। दरअसल रघुराम कर्नाटक बीजेपी के एक ट्वीट से नाराज हो गये और बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। कर्नाटक बीजेपी और रघुराम के बीच ट्विटर वार की पूरी कहानी कुछ इस तरह है। दरअसल कर्नाटक बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया, ” हमारे कार्यकर्ताओं को उनके परिवारवालों से लगातार फोन आते रहता है, उनके परिवार वाले उनकी सुरक्षा के बारे में पूछते हैं, हिन्दू समझ गये हैं कि यह सरकार उनकी रक्षा नहीं करेगी, करावली में हरेक हिन्दू परिवार को खात्मे का डर सता रहा है, जिहादियों का समर्थन करने वाली सिद्धा सरकार को जाना चाहिए।” इस ट्वीट को कोट करते हुए रघुराम लिखा, “ये क्या गंभीरता से कहा जा रहा है, बीजेपी के आधिकारिक ट्वीट पेज से घृणा का मैसेज आ रहा है।”

Look who’s here, the on camera bully and off camera sissy, who was ousted from a reality show for his anger management issues.

If you have any sensitivity left, why don’t you visit the kin of the 24 deceased karyakartas and know their pain before making loose talks on Twitter. https://t.co/V8LDx2xZap

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) March 8, 2018