Radhika Merchant Ganpati Dance Video Viral: देशभर में गणेशोत्सव की धूम के बीच उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर भी बप्पा विराजमान हुए हैं। इस बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए हर क्षेत्र की हस्तियां अंबानी के निवास एंटीलिया में जा रही हैं। इन मुलाकातों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं।

इसी बीच, अंबानी की छोटी बहू राधिका अंबानी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी खास अंदाज में विघ्नहर्ता के चरणों में सेवा अर्पित कर रही हैं। राधिका अंबानी का खास नृत्यराधिका अंबानी ने भगवान गणेश के चरणों में एक भावपूर्ण और मनमोहक नृत्य पेश कर बप्पा को अनोखी भक्ति की है।

लोगों ने डांस देखकर की तारीफ

इस नृत्य का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गणेश चतुर्थी के इस आध्यात्मिक समारोह में राधिका के नृत्य ने भक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का त्रिवेणी संगम पेश किया। उनके चेहरे के भाव और नृत्य की सहजता देखकर वहां मौजूद लोगों के साथ-साथ नेटिजन्स भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं।

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सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

ANI द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में राधिका की बप्पा के प्रति अटूट श्रद्धा और सम्मान साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर इस प्रस्तुति को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ यूजर्स ने उनकी इस भक्ति और नृत्य की तारीफ की है, तो कुछ नेटिजन्स ने इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। फिर भी, गणेशोत्सव के इस डिजिटल उत्सव में राधिका अंबानी का यह अंदाज फिलहाल खूब चर्चा में है।

इस बीच, मुकेश अंबानी के घर विराजमान बप्पा के दर्शन के लिए राजनीति, बॉलीवुड और उद्योग जगत की कई हस्तियां पहुंचीं। उद्धव ठाकरे, करीना कपूर, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर समेत कई दिग्गजों ने दर्शन किए।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…