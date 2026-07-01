अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी अक्सर अपनी सादगी, व्यवहार को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार उन्होंने फेमिनिज्म (नारीवाद) और रिश्तों में बराबरी को लेकर अपनी सोच शेयर की है। राधिका का मानना है कि फेमिनिज्म का मतलब पुरुषों से मुकाबला करना नहीं, बल्कि आपसी सम्मान है।

उनके अनुसार, एक सफल रिश्ते की नींव इस बात पर नहीं टिकी होती कि कौन आगे है, बल्कि इस पर कि दोनों एक-दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। उनका मानना है कि रिश्ते अधिकार या आपसी मुकाबले से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ से मजबूत बनते हैं।

राधिका मर्चेंट अंबानी ने हाल ही में आई.आई.एम.यू.एन. के एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। वहीं उन्होंने फेमिनिज्म पर खुलकर अपनी राय रखी। राधिका ने कहा कि वह एक महिला-प्रधान (मैट्रिआर्कल) परिवार में पली-बढ़ी हैं और शादी के बाद भी ऐसे ही परिवार का हिस्सा बनी हैं।

मां और सास नीता अंबानी दोनों हैं मजबूत महिलाएं

राधिका ने कहा, “मेरी मां का घर महिला-प्रधान है और मेरी ससुराल भी। मैं एक ऐसे माहौल में पली-बढ़ी हूं जहां हमेशा महिलाओं का राज चलता था। मेरी मां और मेरी सास (नीता अंबानी) दोनों ही बेहद मजबूत महिलाएं हैं। मैंने कभी किसी को उन्हें यह बताते नहीं देखा कि उन्हें क्या करना है। मेरे लिए फेमिनिज्म की असली जीत उस दिन होगी, जब यह सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं रह जाएगा। इसके लिए पुरुषों और महिलाओं, दोनों को शिक्षित करना जरूरी है। पुरुषों को भी यह समझना होगा कि महिलाओं से कैसी अपेक्षाएं रखनी चाहिए और उनका सम्मान कैसे करना चाहिए। हम अलग हो सकते हैं, लेकिन बराबर हैं।”

नारीवाद पर दिया महादेव और हनुमान का उदाहरण

राधिका मर्चेंट ने समानता पर बात करते हुए भगवान शिव और हनुमान जी का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “आम तौर पर, भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले काफी हद तक मातृसत्तात्मक संस्कृति थी। जैसे आप देखेंगे ‘ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव’। इसका क्या मतलब है? महादेव पार्वती के पति हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका क्या मतलब है? हनुमान, अंजनी के बेटे हैं। हमारे सारे भगवान अपनी मां के बेटे के तौर पर जाने जाते थे, अपने पिता के नहीं…”

Radhika Ambani on true feminism✅



"I have grown up in matriarchy and I were married into matriarchy, india was in general a very matriarchy country until the British came, if you look at



"Om namah Parvati patiyeh har har Mahadev", Mahadev is husband of Parvati.



"Anjani putra… pic.twitter.com/MwvPBWDLNL — Bhakt Prahlad🚩 (@RakeshKishore_l) June 30, 2026

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राधिका ने समझाया शादी में बराबरी का मतलब

अनंत अंबानी के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए राधिका ने कहा कि शादी में बराबरी का मतलब यह नहीं है कि दोनों हर चीज में बिल्कुल एक जैसे हों। उन्होंने कहा, “हमारी शादी में भी हर पहलू में हम दोनों बराबर नहीं हैं। कुछ जगहों पर अनंत लीड करते हैं और कुछ जगहों पर मैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और यही हमारे रिश्ते की असली बराबरी है।”

राधिका ने की अपने परिवार की तारीफ

आगे राधिका ने कहा, “यह मेरे परिवार का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि मैं आंख मूंदकर अपने बच्चों को अपनी मां या अपनी सास के पास छोड़ सकती हूं। जब परिवार की मजबूत महिलाएं बच्चों के साथ होती हैं, तो आप बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दे सकती हैं।”

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राधिका अंबानी उद्योगपति अंबानी परिवार की छोटी बहू हैं। उन्होंने 12 जुलाई 2024 को अनंत अंबानी से शादी की थी। वह उद्योगपति वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की बेटी हैं। राधिका ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। शादी के बाद राधिका अंबानी कई सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों में सक्रिय रूप से नजर आती हैं।

राधिका अंबानी पेशे से बिजनेसवुमन हैं। वह अपने परिवार की हेल्थकेयर कंपनी एनकोर हेल्थकेयर से जुड़ी हैं। बिजनेसवुमन होने के साथ-साथ राधिका अंबानी भरतनाट्यम डांसर भी हैं। उन्होंने बचपन से इस शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा ली है और 2022 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में स्टेज परफॉर्मेंस भी किया था।