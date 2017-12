बर्थडे पर अश्विन ने वीडियो बनाकर किया विश, रजनीकांत ने दिया ऐसा जवाब कि हैरान रह गया स्पिनर

सुपरस्टार रजनीकांत के 67वें जन्मदिन पर मंगलवार (12 दिसंबर) को महानायक अमिताभ बच्चन, फिल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेता अक्षय कुमार जैसी मशहूर हस्तियों ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। रजनीकांत के प्रशंसक इस खास दिन पर चेन्नई में उनके घर के बाहर एकत्रित हुए। रजनीकांत के जन्मदिन पर उनके दामाद, अभिनेता निर्माता धनुष ने उनकी आगामी फिल्म की दूसरी झलकी जारी की है, जिसमें अभिनेता काला चश्मा पहने दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। इसके साथ लिखा गया, “किंग ऑफ स्टाइल, हमारे सुपरस्टार की ‘काला’ की दूसरी झलक। सुपरस्टार का स्वैग। हैप्पी बर्थडे थलाइवा।” क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, जो रजनीकांत के सुपर फैन हैं, ने उनका एक डायलॉग दोहराते हुए वीडियो शूट किया। ट्विटर पर रजनीकांत को बर्थडे विश करते हुए अश्विन ने वीडियो भी अपलोड किया। रजनीकांत ने अश्विन को जवाब देते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्‍यवाद कहा तो अश्विन हैरान हो गए। उन्‍हें उम्‍मीद नहीं थी कि रजनी उन्‍हें जवाब देंगे। उन्‍होंने लिखा, ‘Wow!’ कुछ यूजर्स ने कहा कि ‘हर रजनी फैन का यही सपना होता है कि सर उन्‍हें जवाब दें, आपका पूरा हो गया।’

Many more happy returns of the day @superstarrajini pic.twitter.com/jv1KFYX4zX

Thank you so much for your warm wishes Ashwin https://t.co/JXU9xmKV2f

— Rajinikanth (@superstarrajini) December 12, 2017