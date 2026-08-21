वंदे भारत एक्सप्रेस में 10 फीट लंबा विशाल अजगर घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी एक रेलवे कर्मचारी ने उसे देख लिया औऱ खतरा टल गया। कल्पना कीजिए ट्रेन में अजगर… सोचकर ही मन में सिहरन पैदा हो जाती है। यह मामला हरिद्वार रेलवे स्टेशन का है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टेशन में अजगर होने की खबर के बारे में जानकर वहां मौजूद लोग घबरा गए।

हरिद्वार स्टेशन पर क्या हुआ?

असल में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उस हड़कंप मच गया, जब वंदे भारत एक्सप्रेस के सफाई कर्मचारियों ने करीब 10 फुट लंबे अजगर को एक डिब्बे में घुसने की कोशिश करते देखा। इस ट्रेन को शाम 6 बजे देहरादून के लिए रवाना होना था। अधिकारियों के मुताबिक, यह ट्रेन सुबह करीब 9 बजे स्टेशन की ‘वॉशिंग लाइन’ पर पहुंची थी। ट्रेन में साफ-सफाई का काम चल रहा था। गनीमत ये रही की कर्मचारियों ने देख लिया कि विशाल अजगर कोच में घुसने की कोशिश कर रहा है, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सांप ने काटा तो बड़े भाई ने एक घंटे में जड़े 150 थप्पड़; 15 एंटी वेनम इंजेक्शन, जहर फैलने से रोका; ऐसे बचाई जान

अधिकारियों के मुताबिक देहरादून से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह करीब नौ बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन की ‘वाशिंग लाइन’ (जहां ट्रेन की धुलाई होती है) पर पहुंची थी। सफाई और रखरखाव के बाद रेलगाड़ी को शाम करीब छह बजे हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होना था, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे कर्मचारियों ने रेलगाड़ी के नीचे और डिब्बे के आसपास एक विशाल अजगर को रेंगते देखा।

टॉयलेट में कॉमन क्रेट और 10 फीट लंबे कोबरा जैसे 10,000 सांपों को पकड़ने वाले शख्स की कहानी, क्यों चुना ये प्रोफेशन?

कैसे निकाला गया अजगर को?

अधिकारी ने आगे बताया कि करीब 10 फुट लंबे अजगर को डिब्बे के पास लटका हुआ देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अजगर धीरे-धीरे कोच के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेल कर्मचारियों ने खुद अजगर को पकड़ने का जोखिम नहीं उठाया और तत्काल वन विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही हरिद्वार वन रेंज का बचाव दल मौके पर पहुंचा और करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। हरिद्वार वन प्रभाग के रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम अजगर को रेलवे परिसर से दूर ले गई और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

वंदे भारत एक्सप्रेस में घुसने की कोशिश कर रहा था 10 फीट लंबा अजगर



हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वाशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया, जब कोच के पास करीब 10 फीट लंबा अजगर देखा गया. अजगर ट्रेन के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वाशिंग… pic.twitter.com/gvkt9OicUx — zingabad (@zingabad) August 20, 2026

यह भी पढ़ें- गांव के तालाब में 130 साल शांति से रहा मगरमच्छ ‘गंगाराम’, मौत पर रो पड़ा पूरा गांव; हैरान कर रही इंसान और जानवर की ये दुर्लभ कहानी

आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…