मध्य प्रदेश के मोहगांव में एक घर के बाथरूम में 10 फ़ीट लंबा अजगर मिला, जिसे देखने के बाद परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। घऱवालो ने फौरन बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और मदद के लिए स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाया। असल में अजगर का पता तब चला जब परिवार का एक सदस्य बाथरूम जा रहा था।

बाथरूम में सांप को देख शख्स घबराया हुआ बाहर भागा आया और शोर मचाने लगा। इसके बाद घरवालों ने अजगर को भागने से रोकने के लिए बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मदद के लिए तुरंत स्नेक रेस्क्यूअर प्रवीण तिवारी को बुलाया गया। प्रवीण घर पहुंचे और बचाव का काम शुरू किया। अजगर के आकार और कम जगह को देखते हुए, उन्हें बहुत सावधानी से काम करना पड़ा ताकि सांप चौंक न जाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

काफ़ी कोशिशों के बाद प्रवीण ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे बाथरूम से बाहर निकाल दिया। इस बचाव कार्य से परिवार को राहत मिली, जो इस अचानक हुई घटना से बुरी तरह घबरा गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले, हरियाणा के हैदरपुर के खेतों से 10 फ़ीट लंबा अजगर पकड़ा गया था।

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ग्रामीणों का दावा था कि उसने लगभग 20 किलो वज़न वाले एक कुत्ते को निगल लिया था। खेतों में काम कर रहे मज़दूरों ने अजगर को देखा, जिससे गांव में हड़कंप मच गया क्योंकि यह खबर तेज़ी से फैल गई। बारिश में मौसम में सांपों को इलाकों में निकलना आम बात है, सांप दिखने पर उसे मारे नहीं बल्कि वन विभाग स्नेक रेस्क्यूअर को तुरंत फोन करें, और अगर किसी को सांप ने काट लिया तो फौरन नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं ताकि समय रहते उसका इलाज कर जान बचाई जा सके।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…