लालू-नीतीश की वजह से बिहार गृह युद्ध की कगार पर- TPP की पुष्पम प्रिय चौधरी ने बोला हमला, यूजर्स ने दिए ऐसे जवाब

‘द प्लूरल्स पार्टी’ की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है!

नीतीश कुमार (फाइल फोटो) पुष्पम प्रिय चौधरी (ट्विटर)

बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त सुर्ख़ियों में आ चुकीं TPP की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की राजनीति को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। बिहार की हालत को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है बिहार में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया पर लोग पुष्पम प्रिया चौधरी के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। TPP की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि लालू-नीतीश और उनकी राजनीति का पूरा वजूद ही एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने पर आधारित रहा है। इनके सामाजिक न्याय का यही ए टू जेड मॉडल है – फूट डालो, राज करो, ज़रूरत पड़े तो मारो, मरवाओ। फायदा इनका, नुकसान बिहार का और मौतें निर्दोष बिहारियों की। बिहार गृह-युद्ध की कगार पर है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं @Dharmve53382318 यूजर ने लिखा कि आपको नहीं समझ में आयेगा समाजवाद क्योंकि इसके लिए तपना पड़ता है जो आपके बस की बात नहीं है। @IRudraBhardwaj यूजर ने लिखा कि सत्ता रहनी चाहिए घर जले तो जले। @kumarganaur21 यूजर ने लिखा कि इसी तरह केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने पर आपके मुंह में दही जम जाती है क्या मैडम जी, या सब चंगा सी है केंद्र में क्यों? लालू-नीतीश और उनकी राजनीति का पूरा वजूद ही एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने पर आधारित रहा है। इनके सामाजिक न्याय का यही ए टू जेड मॉडल है – फूट डालो, राज करो, ज़रूरत पड़े तो मारो, मरवाओ। फ़ायदा इनका, नुक़सान बिहार का और मौतें निर्दोष बिहारियों की। बिहार गृह-युद्ध की कगार पर है। — Pushpam Priya Choudhary (@pushpampc13) February 5, 2023 @pkyadavgaya यूजर ने लिखा कि मुख्यमंत्री पद अभी बहुत दूर है। @akhilpathak27 यूजर ने लिखा कि इसीलिए बिहार का विकास अवरूद्ध है। राजनेताओं को मालूम है कि है कि लोगों को जाति के आधार पर बांट देना है और वोट बटोर लेना है और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। @Dhruv_mariner96 यूजर ने लिखा कि राजनीतिक लोग वोट और पैसे के लिए कुछ भी कर और करा सकते हैं। इन्हें लोगों से मतलब बस वोट लेने तक है। Also Read नीलम-पुखराज जैसे रत्नों की शौकीन हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, 27 लाख बैंक बैलेंस; ऐसी है लाइफस्टाइल बता दें कि साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पुष्पम प्रिया चौधरी ‘द प्लूरल्स पार्टी’ बनाकर सुर्ख़ियों में आई थीं। चुनाव के समय उन्होंने दस साल में बिहार को बदलने की बात कही थी। हालांकि वह इस चुनाव में उन्हें दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वह लगातार मीडिया की सुर्ख़ियों से गायब रही हैं,ट्विटर पर अपना पक्ष रखती नजर आती हैं।

