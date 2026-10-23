पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा में एक महिला की किस्मत ऐसी पलटी की उसने एक करोड़ रुपये जीत लिए। महज 7 रुपये के लॉटरी टिकट ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी ही बदल दी है। इस परिवार ने सिक्किम सरकार की लॉटरी में 1 करोड़ रुपये जीते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने और बच्चों का भविष्य बेहतर होने की उम्मीदें जाग गई हैं। महिला ने यह टिकट परिणाम घोषित होने से ठीक एक दिन पहले कोटकपुरा में रेलवे स्टेशन के पास स्थित ‘स्टार लॉटरी स्टॉल’ से खरीदा था। इस खबर से न केवल परिवार में, बल्कि आसपास के लोगों में भी खुशी की लहर दौड़ गई।

महिला का नाम बिमला देवी है और उनके मजदूरी करते हैं, वे रस्सी बनाने का काम करते हैं। विमला शाम को कुछ सामान खरीदने के लिए रेलवे रोड गई थीं। वहां अचानक उनका मन लॉटरी का टिकट खरीदने का हुआ और उन्होंने मात्र 7 रुपये में एक टिकट खरीद लिया। अगली शाम जब लॉटरी के नतीजे घोषित हुए तो उन्हें पता चला कि उनके टिकट ने 1 करोड़ रुपये का इनाम जीता है। इस अप्रत्याशित खबर से पूरा परिवार खुशी से झूम उठा।

नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद एक्स बॉस ने भेजा दिल छू लेने वाला ईमेल, शख्स का दिल हो गया खुश- बोला मुझे उम्मीद नहीं थी

लॉटरी बचेने वाले दुकानदार ने क्या बताया

दुकानदार से जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य लॉटरी स्टॉल पर पहुंचे। दुकान के मालिक नरेश मोंगा ने जीत का जश्न मनाने के लिए उन्हें मिठाइयां खिलाईं और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भांगड़ा भी किया। बिमला देवी ने कहा कि इनाम की इस रकम से उनके परिवार को आर्थिक तंगी से उबरने में मदद मिलेगी और वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे मौके दे पाएंगे।

उन्होंने आगे बताया कि परिवार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वे सब मिलकर इस बारे में बात करेंगे और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई कारोबार शुरू करने पर विचार करेंगे। लॉटरी स्टॉल के मालिक नरेश मोंगा ने बताया कि वे पिछले छह महीनों से यह काम कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी दुकान रेलवे स्टेशन के पास शिफ्ट की है।

दशहरे पर शस्त्र पूजा के समय महिला IPS ने हवा में चलाई AK-47, वीडियो वायरल- उपमुख्यमंत्री बोले संज्ञान लेंगे

उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले भी उनकी दुकान से बिके टिकटों पर लोगों ने लाखों रुपये के इनाम जीते हैं। हालांकि, यह पहली बार है जब उनके स्टॉल से किसी ने 1 करोड़ रुपये का इनाम जीता है। मोंगा ने परिवार को उनकी जीत पर बधाई दी।