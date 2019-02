Pulwama Terror Attack: पंजाब के मंत्री और कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पुलवामा हमले पर दिए गए बयान को लेकर बवाल मच गया है। शुक्रवार (15 फरवरी, 2019) को सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि सिद्धू ने जो कहा है, उसके लिए कपिल शर्मा के शो का बहिष्कार किया जाना चाहिए। टि्वटर पर उस दौरान #boycottSidhu और Boycott #KapilSharmashow ट्रेंड करने लगा था। लोगों ने इसके साथ मांग की कि सिद्धू को कपिल के शो से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

बता दें कि सिद्धू, कपिल के शो में जज की भूमिका में नजर आते हैं। गुरुवार (14 फरवरी, 2019) को पुलवामा में 2019 के सबसे बड़े आतंकी हमले पर सिद्धू ने कहा था कि हमले का दोष पूरे देश या फिर किसी एक को नहीं दिया जा सकता। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता है।

सिद्धू ने इस बाबत पत्रकारों से कहा, “यह बेहद निंदनीय है। जिसने भी इसे अंजाम दिया, उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें इस समय चिंतन करना चाहिए और बातचीत से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। भरपाई तो नहीं हो सकती है, पर देश में वे (जवान) कहीं से भी हों। वे हमारे लहू का हिस्सा हैं। वे हमें महफूज रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए।”

वहीं, सिद्धू की इस प्रतिक्रिया पर लोग भड़क उठे और उन्हें कपिल के शो से बाहर करने की मांग करने लगे। लोग बोले कि जो भी आतंकी हमले की आलोचना करे, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। सिद्धू से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। देखें, लोगों ने सिद्धू के लिए कैसे-कैसे कमेंट्स किएः

Let him join the army and spend a year on duty, then he will know the what is what.

What you say guys? #BoycottSidhu

“Wherever we see such wars, we also see dialogues,” says @sherryontopp, Congress #IndiaSeeksJustice pic.twitter.com/3dKT6AXrk1

— RIA END THE TERRORISM (@RiaChamp) February 15, 2019