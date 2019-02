पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। आतंकी हमले के बाद से देशभर में पाकिस्तान और आतंक विरोधी माहौल बना हुआ है। सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। यूजर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाकिस्तान को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, जिसने जय-वीरु की याद दिला दी। दरअसल यह तस्वीर शोले फिल्म के एक सीन की थी, जिसमें कांट-छांट कर उसे काफी मजेदार बनाया गया है। इसी तरह एक अन्य यूजर ने दो तस्वीरों का एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है। इस तस्वीर में एक स्क्रीन शॉट न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर का है, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर में एक व्यक्ति स्मोकिंग करते हुए नो स्मोकिंग एरिया का बोर्ड दीवार पर लगाता दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एएनआई की जिस खबर का स्क्रीन शॉट इस्तेमाल किया गया है, उसमें पाकिस्तान के अखबार डॉन के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी कमेटी ने आतंकरोधी ऑपरेशन में तेजी लाने का आदेश दिया है। कार्रवाई के तहत जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर बैन लगाने की बात की गई है। इसी तरह की कुछ मजेदार तस्वीरें और ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट की जा रही हैं।

This is how @ImranKhanPTI ban jamat-ut-dawa-todne-wala. Our bhikhmanga pakistan is always telling lie. But i know he is the puppet of Hafez saed who play with the dick of saed. pic.twitter.com/gZBFAjhX7p

— चांद नवाब (@AnikaKaLabar) February 21, 2019