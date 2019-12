नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में प्रदर्शनकारी हिंसक होते जा रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों से उग्र प्रदर्शन और हिंसा की खबरों के बीच गुजरात के अहमदाबाद से एक वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद हर कोई ये मांग कर रहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि अहमदाबाद में लोग नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शन के मद्देनजर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मुस्तैद थी।

सोशल मीडिया में लोगों के गुस्से का कारण जो वीडियो बन रहा है उसमें दिख रहा है कि कुछ पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के बीच से लौट रहे हैं। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को घेर लेते हैं और उनपर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले भीड़ से बचने के लिए इधर-उधर भागते हैं लेकिन भीड़ उग्र होती जाती है। कुछ पुलिसवाले बचने के लिए सड़क किनारे की इमारतों में घुस जाते हैं लेकिन भीड़ के सिर पर जैसे खून सवार था।

भीड़ पुलिस पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखती है। पुलिसवालों पर जानवरों की तरह हमले होते रहते हैं। भीड़ में कुछ लोग पुलिसवालों पर तलवार से हमला करते भी नजर आ रहे हैं। भीड़ में से ही कुछ लोग हमला ना करने की अपील कर रहे हैं लेकिन उन्मादी भीड़ ने किसी की नहीं सुनी। वीडियो को न्यूज एजेंसी ANI ने शेयर किया है।

वीडियो देख सोशल मीडिया काफी गुस्से में है। लोग इस तरह की घटना को अंजाम देने वाली हिंसक भीड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि इनकी पहचान कर इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। लोग लिख रहे हैं कि गुजरात के मुख्समंत्री को इस तरह की हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर देने चाहिए।

वहीं इस हिंसक प्रदर्शन पर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया का कहना है कि 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अलग अलग लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य हिंसक लोगों की पहचान की जा रही है। भीड़ के इस हमले में 19 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हुए हैं।

