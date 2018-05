ब्रिटेन की शाही शादी में अंग्रेजी पोशाक पहन ट्रोल हो रहीं प्रियंका चोपड़ा, लोग बोले- साड़ी पहननी चाहिए थी

ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस हैरी और हॉलीवुड अभिनेत्री मेगन मार्कल की शादी में आमंत्रित किए गए 600 खास मेहमानों में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी शामिल थीं। हॉलीवुड में काम करने के दौरान मेगन मार्कल से प्रियंका चोपड़ा की दोस्ती हुई थी। 19 मई को विंडसर में हुई शाही शादी में प्रियंका चोपड़ा खास अंग्रेजी पोशाक पहनकर गई थीं। अंग्रेजी स्टाइल वाली प्रियंका की तस्वीर जब मीडिया में आई तो इंटरनेट पर उनकी खिंचाई होने लगी। यूजर्स उन्हें यह कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि उन्हें साड़ी पहननी चाहिए थी। ट्विटर पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देकर प्रियंका को निशाने पर ले रहे हैं। अलोम बोगरा नाम के यूजर ने ट्वीट में लिखा कि दुनिया भारत के साड़ी कल्चर को अपना रही है, आप भारतीय नारी की ड्रेस पहनकर जा सकती थीं। जया जेटली नाम की यूजर ने प्रियंका चोपड़ा की पोशाक पर दुख जताया और कहा कि वह सुंदर साड़ी पहनकर आजाद और आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित कर सकती थीं।

एक यूजर ने कहा कि उसकी आंटी शिकायत कर रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा साड़ी क्यों नहीं पहनती हैं। अंजलि गुप्ता ने लिखा कि प्रियंका चोपड़ा को कुछ बेहतर पहनना चाहिए था, साड़ी या कुछ और…। वहीं एक यूजर ने सवाल उठा दिया कि क्या प्रियंका चोपड़ा ने विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता में साड़ी पहनी थी? विश्व अग्रवाल ने लिखा कि थेरेसा मे और अमेरिकी अंबेसडर भारतीयों को खुश करने के लिए साड़ी पहनती हैं लेकिन हमारे कुछ भारतीय भारत के लुटेरों को खुश करने की कोशिश करते हैं।

world is accepting Indian saree culture… you could present Bhartiy naarita dress… but its okay! @priyankachopra 😉 pic.twitter.com/FwvqnBJWkc — Alom Bogra (@alombogra4u) May 21, 2018

How sad an Indian actor attending the royal wedding in UK should dress like a British aristocrat at Ascot rather than represent a free and independent India in a beautiful Sari. pic.twitter.com/zXF9zpCbMq — Jaya Jaitly (@Jayajaitly) May 20, 2018

Ofcourse! Just suggesting that she should have worn something better (saree or otherwise) does not take away from who she is. A saree would have been nice – it’s such a beautiful garment don’t u think? — Anjali Gupta (@Anjali2806) May 21, 2018

So Amazing. Theresa May & US Ambassador put on Sarees to Please Indians but we have some Indians who try & please the Looters of India — Vishwa Aggarwal (@Vishwaaggarwal) May 21, 2018

My aesthetic is my aunties complaining why Priyanka Chopra never wear Saree #royalwedding — Daddy P (@pravind_paul) May 19, 2018

Did she wore a saree in the miss world pageant??@priyankachopra in every aspect she is making India proud. Thanks @annavetticad for this response https://t.co/m3Zslx4VJo — namesake (@neyharao) May 21, 2018

बता दें कि कई यूजर्स की प्रियंका चोपड़ा को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रहीं। ऐसा पहली बार नहीं है जब अभिनेत्री लोगों के निशाने पर आई हों, पहले भी कई बार पहनावे के लिए उन्हें ट्रोल होते देखा गया था। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्रॉस लेग्स होकर बैठने को लेकर प्रियंका चोपड़ा की काफी आलोचना हुई थी।

