प्रियंका चोपड़ा अभिनीत हॉलीवुड शो क्वांटिको के ताजा एपिसोड ने भारतीय दर्शकों को नाराज कर दिया है। दरअसल इस एपिसोड में एक हिंदू को आतंकवादी दिखाया गया है, जिससे भारतीय दर्शक नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रियंका को ट्रोल किया जा रहा है। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने तो इसके लिए सैमसंग कंपनी का बायकॉट करने की बात कही है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा सैमसंग की ब्रांड एंबेसडर हैं और यही वजह है कि भारतीय दर्शकों ने मांग की है कि या तो सैमसंग, प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एंबेसडरशिप से हटाए या फिर वह सैमसंग का बायकॉट करेंगे।

बता दें कि क्वांटिको के ताजा एपिसोड द ब्लड ऑफ रोमियो में दिखाया गया है कि एमआईटी यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर इंस्टीट्यूट से यूरेनियम चुराने की कोशिश करता है। एपिसोड में दिखाया गया है कि यह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एक हिंदू है और उसके गले में बाकायदा रुद्राक्ष की माला भी दिखायी गई है। अहम बात ये है कि इस एपिसोड में दिखाया गया है कि यह भारतीय हिंदू आतंकी एक न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है और इसे कुछ इस तरह अंजाम देना चाहता है कि इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगे। शो में इस तरह की घटना दिखाए जाने पर भारतीय दर्शकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका चोपड़ा के कारण सैमसंग का बायकॉट करने की मांग इतनी ज्यादा हो रही है कि यह ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी है।

Shame on Priyanka Chopra for letting ‘Rudraksh’ become a symbol of terrorism in Quantico’s new episode.

1. Dear Samsung, Immediately fire her as a brand ambassador of Harman or we #BoycottSamsung in India

2. Dear @Ra_THORe ensure this episode does not get aired from now.

