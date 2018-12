एक्‍ट्रेस-सिंगर प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस ने शनिवार (1 दिसंबर) को शादी रचाई। जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में कैथोलिक रीति-रिवाजों के बीच दोनों ने एक-दूसरे का साथ निभाने की कसम ली। 2 दिसंबर को दोनों हिन्‍दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जानी मानी शख्सियतों के विदेश में शादी करने के ट्रेंड को तोड़ते हुए प्रियंका ने भारत में ही शादी करने का फैसला किया। उन्होंने इस‍के लिए जोधपुर के उमेद भवन पैलेस को चुना, जिसे शादी करने के लिहाज से दुनिया के सबसे शानदार स्थानों में एक माना जाता है।

शादी की खुशियों के इजहार के लिए उमेद भवन में जोरदार आतिशबाजी की गई। जिसकी तस्‍वीरें, वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। कई लोगों ने आतिशबाजी और पटाखे फोड़े जाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर अभिनेत्री के ‘दोहरे मापदंडों’ पर आपत्ति जताई है। दरअसल प्रियंका चोपड़ा कई मौकों पर खुद को अस्‍थमा पीड़‍ित बता चुकी हैं, वह सार्वजनिक मंचों से वायु प्रदूषण कम करने की अपील करती रही हैं।

कई लोगों ने दीपावली पर पटाखे न जलाने की अपील करने वाले प्रियंका का वीडियो शेयर कर पूछा है कि वह खुद अपनी सलाह पर अमल क्‍यों नहीं कर रही हैं?

It’s not the hypocrisy of @priyankachopra “don’t use Crackers this diwali” and then this show at her wedding that’ll shock and disappoint you. What’ll anger you is that she sells this idea to everyone using her condition of Asthma, nothing but an emotional blackmail. Shameful. pic.twitter.com/r5dg9N93Nd

— Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) December 1, 2018