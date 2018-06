‘क्वांटिको’ विवाद पर प्रियंका ने मांगी माफी, कहा- मुझे भारतीय होने पर गर्व है

एबीसी स्टूडियोज ने प्रियंका चोपड़ा की टीवी सीरिज ‘क्वांटिको’ के सबसे ताजा एपिसोड में ‘भारतीय राष्ट्रवादियों’ को न्यूयार्क के मैनहटन में कश्मीर से जुड़े एक सम्मेलन से ठीक पहले एक आतंकी हमला करने की योजना बनाते और उसके लिए पाकिस्तान को फंसाते दिखाने के लिए माफी मांगी है। स्टूडियोज के बाद हॉलीवुड में खासा नाम कमा चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी इसके लिए माफी मांगी है। बीते शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘क्वांटिको के विवादित एपिसोड से कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके लिए मैं दुखी हूं और माफी चाहती हूं। मेरा मकसद कभी भी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।’ ट्वीट में आगे लिखा गया कि यह उनका इरादा नहीं था और आगे कभी ऐसा नहीं होगा। वह ईमानदारी से माफी मांगती हैं। उन्हें गर्व है कि वह भारतीय हैं और यह कभी नहीं बदलेगा।

बता दें कि टीवी सीरिज ‘दि ब्लड ऑफ रोमियो’ ऐपिसोड की भारतीय प्रशंसकों ने कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने भारत को नकारात्मक रूप में दिखाने वाली कहानी का हिस्सा होने के लिए प्रियंका की भी आलोचना की। भारतीय प्रशंसकों ने कहा कि ‘क्वांटिको’ के लेखकों ने बिना किसी व्यापक समझ के भारत-पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर हस्तक्षेप किया। एबीसी नेटवर्क ने एक बयान में कहा, ‘‘एबीसी स्टूडियोज एवं ‘क्वांटिको’ के कार्यकारी निर्माता हमारे सबसे नए एपिसोड ‘द ब्लड ऑफ रोमियो’ के कारण आहत हुए हमारे प्रशंसकों से माफी मांगना चाहते हैं।’’ बयान में कहा गया, ‘‘क्वांटिक एक काल्पनिक रचना है। कार्यक्रम में कई अलग अलग जातीयता एवं पृष्ठभूमि वाले नकारात्मक किरदार दिखाए जाते रहे हैं लेकिन इस मामले में हमने अनजाने में एक जटिल राजनीतिक मुद्दे में हस्तक्षेप किया जिसका हमें अफसोस है। हम निश्चित रूप से किसी को आहत नहीं करना चाहते थे।’’

निर्माताओं ने कहा कि एपिसोड के लिए प्रियंका को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उनका इसपर कोई नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कहा, ‘‘एपिसोड से काफी भावनाएं आहत हुईं जिनका निशाना गलत रूप से प्रियंका चोपड़ा बनीं जिन्होंने ना तो कार्यक्रम की रचना की, ना हीं उसे लिखा या उसका निर्देशन किया। उनकी कार्यक्रम के कलाकारों के चयन में या सीरिज में दिखायी जाने वाली कहानी में कोई भूमिका नहीं होती।’’

I’m extremely saddened and sorry that some sentiments have been hurt by a recent episode of Quantico. That was not and would never be my intention. I sincerely apologise. I’m a proud Indian and that will never change.

— PRIYANKA (@priyankachopra) June 9, 2018