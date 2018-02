Video: देखिए क्या हुआ जब सचिन तेंदुलकर से मिलने पहुंचीं प्रिया प्रकाश वारियर

मलयालम फिल्म की एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। प्रिया प्रकाश के डेब्यू फिल्म ‘उरु आदर लव’ का एक गाना इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि प्रिया रातों रात स्टार बन गई हैं। प्रिया की लोकप्रियता ने बहुत से नामी सितारों को पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो के बाद से ही प्रिया लगातार खबरों में बनी हुई हैं। शुक्रवार को प्रिया प्रकाश की मुलाकात क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से हुई। प्रिया प्रकाश ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सचिन तेंदुलकर के साथ एक फोटो भी शेयर की है। सचिन के साथ प्रिया की ये तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है। प्रिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सचिन का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो इंडियन सुपर लीग के केरला और चेन्नई के बीच के मैच को एन्जॉय कर रहे हैं। सचिन के साथ फोटो शेयर करते हुए प्रिया प्रकाश ने लिखा है कि लिजेंड इज हेयर। प्रिया ने सचिन के साथ जो फोटो शेयर की है उसमें उनके साथ उनकी अपकमिंग फिल्म के हीरो रोशन अब्दुल भी नजर आ रहे हैं।

Thank you so much @sachin_rt sir #keralablasters pic.twitter.com/snZcnZ5Udq

— Priya Prakash Varrier (@priyapvarrier) February 23, 2018