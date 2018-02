भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन की पत्‍नी प्रीति इन दिनों अपने मोबाइल ऑपरेटर से परेशान हैं। प्रीति ने ट्विटर पर अपनी परेशानी जाहिर की। उन्‍होंने लिखा, ”ऐसा लगता है कि एयरसेल ने ग्राहकों को बेवकूफ बनाया है और आखिरकार दुकानें बंद कर दी हैं। ग्राहकों को पोर्ट आउट करने क लिए कोई चेतावनी भी नहीं दी। उनके ऑफिसेज में ताला लगा है और उसके बाहर दूसरे सर्विस प्रोवाइर्स ने अपनी दुकानें सेट कर ली हैं।” इसके बाद एक और ट्वीट में प्रीति ने कहा, ”उसी वक्‍त पोर्ट आउट कर लेना चाहिए था जब उन्‍होंने अपने विज्ञापनों में सूर्या को लेना बंद कर दिया था।” प्रीति ने अपने ट्वीट के साथ #todaydietodaymilk हैशटैग का प्रयोग किया, जिसपर अश्विन ने चुटकी ली। जवाब में प्रीति ने कहा कि उनके पास ‘#thatthatmanthatthatworry का भी अधिकार है।’ कई यूजर्स ने प्रीति द्वारा इस्‍तेमाल किए गए हैशटैग की तारीफ की। बहुत से यूजर्स इस हैशटैग में दूध का लॉजिक पूछते दिखे। वहीं अन्‍य यूजर्स ने मोबाइल कंपनी को खरी-खोटी सुनाई।

अश्विन ने जब प्रीति को कोट किया तो ट्विटर पर लोग उनसे युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी देखने को कहने लगे। अश्विन भारत की टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं। वह पहले वनडे टीम का भी अभिन्न अंग थे लेकिन टीम प्रबंधन ने उन्हें आराम देने की सोची और युवा स्पिन गेंदबाजों-कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका दिया। इन दोनों ने मौके का ऐसा फायदा उठाया कि अश्विन की वनडे टीम में वापसी मुश्किल हो गई है। कई फैंस ने अश्विन को टीम में शामिल किए जाने की मांग की।

Should have ported out when they stopped using Surya in their advertisements. https://t.co/SZhYUvx36l

— Prithi Ashwin (@prithinarayanan) February 21, 2018