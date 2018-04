जब लंदन में बोले नरेंद्र मोदी- 20 साल से रोज 1-2 किलो गालियां खा रहा हूं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों पांच दिवसीय विदेश दौरे हैं। इस दौरे में दूसरे दिन ब्रिटेन पहुंचे, जहां ‘भारत की बात, सबके साथ’ कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। इस कार्यक्रम का आयोजन लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ गीतकार और लेखक प्रसून जोशी भी उनके साथ रहे। उन्होंने पीएम मोदी से कई मुद्दों पर सलाव किए। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान हॉल में मौजूद लोगों को भी पीएम मोदी से सवाल पूछने या अपनी बात कहने का मौका दिया गया। इसी बीच एक शख्स ने पीएम मोदी की फिटनेस को लेकर सवाल किया। पीएम मोदी ने अपनी फिटनेस के सवाल के जवाब में ऐसा कुछ कहा जिसके बारे में लोगों ने शायद ही सोचा होगा।

दरअसल, लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मुद्दों पर सवाल किए जा रहे थे। इनमें दुनिया में भारत की ताकत, भारतवासियों का बढ़ता सम्मान, पाकिस्तान में भारत की सर्जिकल स्ट्राईक और कठुआ-उन्नाव बलात्कार मामले समते कई मुद्दे शामिल रहे। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान हॉल में बैठे एक शख्स ने पीएम मोदी से उनकी काम करने की उर्जा के बारे में सवाल किया। शख्स ने कहा- हमें इस ऊर्जा के बारे में बताएं ताकि हम भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके देश हित के लिए काम कर सकें। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने आलोचनाओं को अपनी फिटनेस का राज बताया। उन्होंने इस अंदाज में जवाब किया, जिसे सुन हॉल में बैठे सभी लोग काफी देर तक हंसते रहे।

पीएम मोदी ने कहा, ‘इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, एक जवाब अगर मुझे हंसी-खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं कह सकता हूं कि मैं करीब 20 साल से रोजाना 1-2 किलोग्राम गालियां खाता हूं।’ उनका यह जवाब सुन हॉल में मौजूद सभी लोग देर तक हंसते रहे। साथ में पीएम मोदी और प्रसून जोशी भी हंस पड़े।

बता दें कि ‘भारत की बात, सबके साथ’ कार्यक्रम के दौरान प्रसून जोशी ने भी पीएम मोदी से निजी सवाल किया। गीतकार प्रसून जोशी ने पीएम मोदी से फकीरी से जुड़ा सवाल किया तो पीएम ने कहा कि यह बहुत निजी प्रश्न है लेकिन सच यह है कि फकीरी मेरे मन से जुड़ा हुआ विषय है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान मिलें तोहफों को मैंने कभी अपने पास नहीं रखा। उन्हें एकत्र करके मैंने उनकी नीलामी कराई। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नीलामी हुई। उस पैसे का इस्तेमाल बच्चियों की शिक्षा के लिए किया गया।

