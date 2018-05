दिल्ली में लगे पीएम मोदी के ‘द लाई लामा’ वाले पोस्टर, केस दर्ज कराने की तैयारी में बीजेपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में पीएम मोदी को झूठ का प्रधान बताया गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे से प्रधानमंत्री की ‘THE LIE LAMA’ लिखी तस्वीर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म में शेयर की जा रही है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इन पोस्टर्स को गुरुवार (10 मई, 2018) के दिन राजधानी दिल्ली के बिड़ला मंदिर, मंदिर मार्ग, नानक प्याऊ, मोती नगर, मॉडल टाउन के अलावा एनडीएमसी में कई स्थानों पर चिपकाया गया है। पोस्टर्स किसने लगाए हैं इसकी जानकारी नहीं है। पोस्टर्स पर प्रकाशक या छपवाने वाले का नाम भी नहीं लिखा गया है। मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलजीत चहल ने कहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से परेशान होकर यह पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि भाजपा नेता ने यह भी कहा कि पार्टी इस मामले में शुक्रवार यानी आज के दिन कोई फैसला लेकर केस दर्ज करवा सकती है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टर्स सरकारी दीवार लगाए गए हैं और यह उसकी सुंदरता और सफाई खराब करते हैं। इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया में यूजर्स ने पोस्टर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कई यूजर्स का कहना है कि राजनीतिक विरोध के चलते धार्मिक गुरु का भी अपमान किया जा रहा है। यहां बता दें कि दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु हैं। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज ने भी पीएम मोदी के इस पोस्टर को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, ‘पोस्टर मंदिर मार्ग पर लगा है। मैं मोदी के लिए लामा शब्द के इस्तेमाल से सहमत नहीं हूं, लेकिन कोई इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता है कि वो झूठे हैं।’ आईटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की दीवारों पर चस्पा साहिब।

This is at Mandir marg, Delhi.

I don’t agree to the usage of word Lama for his but no one can deny that he’s a chronic lier. pic.twitter.com/6s7PsTPs8z

— Ankit Lal (@AnkitLal) May 10, 2018