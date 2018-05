पीएम मोदी की मां हीराबेन की पुरानी फोटो फर्जी समझ केन्द्रीय मंत्री को ट्रोल करने लगे यूजर्स

केन्द्रीय मंत्री विजय सांपला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की एक पुरानी तस्वीर को शेयर कर ट्रोल हो गये। इस तस्वीर में पीएम मोदी की मां हीराबेन ऑटो चढ़ने की कोशिश कर रही हैं। 3 मई को इस तस्वीर को पोस्टकर केन्द्रीय मंत्री विजय सांपला ने लिखा, “हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अभी भी ऑटो से चलती हैं, जबकि राहुल गांधी की मां दुनिया चौथी सबसे धनी नेता हैं।” सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री विजय सांपला के इस ट्वीट पर धुआंधार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स इस तस्वीर को फर्जी बताकर केन्द्रीय मंत्री को ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही कई यूजर्स ने पीएम मोदी पर भी टिप्पणी की है।

हालांकि न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर 2014 लोकसभा चुनाव की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की मां गांधीनगर में वोट डालने के लिए एक ऑटो रिक्शा से वोट आई हैं। तस्वीर में एक पीएम मोदी की मां हीराबेन की दाहिनी बांह को एक शख्स पकड़े हुए दिख रहा है। लेकिन इस जगह में एक हाथ ही दिख रहा है। हालांकि तस्वीर में एक शख्स नरेंद्र मोदी की मां के पीछे नजर आ रहा है। इस शख्स ने मोदी की मां को पकड़ रखा है।

Our Beloved PM Shri @narendramodi ‘s Mother is still travelling in Auto, While @RahulGandhi ‘s Mother is the World’s 4th Wealthiest Politician!#NarendraModi pic.twitter.com/HsLuTBYUaI — Vijay Sampla MoS (@vijay_sampla) May 4, 2018

Ummmm.. there is a hand holding the lady attached to some invisible person! Just saying.. Biggish #PhotoshopFail https://t.co/5rAF0i8oKs — Swara Bhasker (@ReallySwara) May 6, 2018

Our beloved PM is jet setting across the globe while his poor mother is being “badly photoshopped” in a rickshaw. Amazing how the “I’m poor” and “religious card” played in every election. More amazing how people fall for that over & over again. https://t.co/7cmrmoy34R — Farah Khan (@FarahKhanAli) May 5, 2018

इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने लिखा, “एक हाथ इस महिला को पकड़े हुआ है, लेकिन ये हाथ किसी अदृश्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, मैं ऐसा कह रही थी।” डिजाइनर फराह खान ने लिखा, “हमारे प्यारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं, जबकि उनकी गरीब मां को एक रिक्शा में गलत तरीके से फोटोशॉप किया गया है, आश्चर्य लगता है कि मैं गरीब हूं और धार्मिक कार्ड हर चुनाव में कैसे खेला जता है, इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि कैसे लोग बार-बार इस जाल में फंस जाते हैं।” एक यूजर बोलीं, “काका BJP IT Cell के Paid Trolls ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, पिछले चार सालों में Photoshop का उपयोग करना भूल गए हैं।” अनऑफिशियल स्वामी ने ट्वीट किया, “ये फोटोशॉप नहीं है, ये 2014 की एक तस्वीर है, ये तब लिया गया था जब वह 2014 में वोट डालने जा रही थी।” दीप्ति तिवारी ने लिखा, “बाकी नेता अपनी मां की तस्वीर का इस्तेमाल भावनात्मक रूप से वोट पाने के लिए नहीं करते हैं।

काका BJP IT Cell के Paid Trolls ढंग से काम नहीं कर रहें हों। पिछले चार सालों में Photoshop का उपयोग करना भूल गए हैं। — क्रांति (@Heartless_IAm) May 5, 2018

It’s not photoshop. A pic from 2014. This was taken when she on her way caste vote in 2014. Just like how she was made to stand in a queue during Demonetisation. — Unofficial Sususwamy (@swamv39) May 5, 2018

Baaki politicians apni maa ko emotionally votes gain karne keliye use nahi karte aise — Dipti Tiwari (@IamDiptiTiwari) May 6, 2018

