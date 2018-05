प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जन्मदिन पर बधाई संदेश देकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने पीएम के बधाई संदेश पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले महंगाई पर ध्यान दे। पेट्रोल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं लेकिन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। दरअस पीएम मोदी ने मंगलवार (22 मई, 2018) को 59 साल की हो चुकी जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जन्मदिन की बधाई दी। बधाई संदेश में पीएम ने लिखा, ‘जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।’

पीएम के इस ट्वीट पर कृत्रित दत्ता ने तंज कसते हुए लिखा, ‘सर उन्हें एक लीटर पेट्रोल फ्री में दे दीजिए। ये उनके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। ऐसा मुझे लगता है।’ चौधरी कमेंट कर लिखते हैं, ‘आप जिहादी सोच वालों को बधाइयां दीजिए। हम 2019 के लिए नोटा की तैयारियां करते हैं।’ इस कमेंट के जवाब में भोर शर्मा लिखती हैं, ‘नोटा बुरा ऑप्शन है। अगर सचमुच भाजपा को सजा देना चाहते हैं तो उन्हें दूसरा मौका दे। भाजपा का गुस्सा कांग्रेस की झोली में क्यों जाए। बुद्धिमानी से सोचे और लोगों को नोटा के लेकर प्रभावित ना करें।’ राष्ट्रवादी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, ‘सर यही आपको साल 2019 में ले डूबेगी, लिख लो।’

सासंद लल्लू सिंह ट्वीट कर लिखते हैं, ‘महबूबा मुफ्ती को जन्मदिन की शुभकामनाएं।’ राहुल त्यागी लिखते हैं, ‘पेट्रोल अस्सी के पार हो गया है। कुदरत तक के किए करिश्मे का क्रेडिट लेने वाले मोदी जी अब नहीं आयेंगे अपने इस कारनामे का क्रेडिट लेने? इसको कहते हैं- मीठा-मीठा गप गप, कड़वा थू-थू।’

देखें ट्वीट्स-

Best wishes to Jammu and Kashmir CM @MehboobaMufti on her birthday. I pray for her good health and long life. — Narendra Modi (@narendramodi) May 22, 2018

Sir,give her one litre petrol for free….that would be the best gift… I think.. — kritam dutta (@kritamkd) May 22, 2018

आप जेहादी सोच वालों को

बधाइयां दीजिए हम 2019 के लिए नोटा की

तैयारियां करते हैं..! जय श्री राम. — चौधरी जी (@Satyana37230341) May 22, 2018

NOTA bad option..If you really want to punish them pls give them a second chance … Bjp ka gussa congress ki jholi main kyuon….Think wisely don’t influence people for NOTA.. Rest is your choice — Bhor Sharma (@sharmabhor) May 22, 2018

Happy birthday to the Chief Minister of Jammu and Kashmir, @MehboobaMufti, Greetings Happy Birthday, Happy Birthday to you, Healthy and Longevity — Lallu Singh (@LalluSinghBJP) May 22, 2018

Please pray for good health and long life of people living on Jammu Border areas too Sir who are being targetted by Pakistan since May 18 , 2018 , one day before your visit to Jammu and Kashmir State.Please ensure security for them & at least write one tweet on their plight too ! — DR. VIKAS PADHA (@vickoo1976) May 22, 2018

Dear PM u frgt this twt i think.. reminder u. #BjpFails https://t.co/2ccymdpp7b — Thala Ajith Rinesh (@Rineshraja) May 22, 2018

गलती कुछ हद तक कर्नाटका ने भी की है अगर बहुमत दिया होता तो आज यूं ना छले जाते।।

गलती की है तो भुगतो दिल्ली वालों की तरह — Shoail Khan (@ShoailK47057034) May 22, 2018

